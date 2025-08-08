Pavasović Visković: Grupacija ljudi oko Svetine i Šprajcera pokušava srušiti Kustića

Podijeli :

"Inzistirat ćemo na približavanju HNS-u. Napravit ćemo iskorak, ali postoji sitan uvjet", poručio je član Nadzornog odbora Hajduka.

Na Poljudu je danas održana skupština Hajduka, a ona će se najviše pamtiti po iscrpnom izlaganju člana Nadzornog odbora kluba, Ljube Pavasovića Viskovića. Govorio je o aktualnim temama vezanim uz Hajduk, a dotaknuo se i odnosa Hajduka i HNS-a te replicirao Vedranu Bukovcu, čelniku inicijative “Bit će Bili šta su bili”, koji ga je ranije prozvao.

Prenosimo njegovu izjavu u cijelosti:

“Zahvaljujem se na povjerenju. Čeka nas teška sezona. Problemi postoje, ali su rješivi. Drugi kat je jako dobro ekipiran. Poslovni i sportski segment je posložen. Na prvom mjestu je stabilizacija. Bit ćemo odgovorni, vrijedni, budni, podrška Upravi u svakom trenutku. Mislim da će to biti jedna dobra suradnja. Izabrat ćemo našeg predsjednika, to je tek budućnost.

Od Grada Splita i Našeg Hajduka očekujem puno veće sudjelovanje. Ne postoji dioničko društvo u kojem vlasnik ne sudjeluje. Nadam se da će to u našem mandatu oni raditi. Vlasnik mora preuzeti odgovornost. Ne smijemo nipošto ugroziti poslovanje kluba, ali ne smijemo odustati ni od jakih ciljeva. Nadam se da će prestati besmislena licitacija s ciljevima.

Da bi Hajduk mogao ići naprijed, moramo prestati dramatizirati oko svega. Kao da se nogomet neće igrati nakon bilo koje pobjede ili poraza. Nadzorni odbor će snažno podržavati Upravu da se riješe problemi oko sudačke organizacije. Puno je problema, inzistirat ćemo na tome da VAR snimka bude javna. Da se ne dogodi da odgovornost za smiješan crveni karton bude na sucu Čulini.

Inzistirat ćemo na približavanju HNS-u. Napravit ćemo iskorak, ali postoji sitan uvjet. U HNS-u se događaju određene stvari, grupacija ljudi oko Tomislava Svetine i Nevena Šprajcera pokušava srušiti Kustića. On je vratio reprezentaciju u Split. Kustić nije problem, ali okružen je s ljudima koji to ne žele.

Za Hajduk će crvena linija biti Svetina i Šprajcer. Podrška Marijanu Kustiću, želimo participirati u HNS-u, zajedno s Dinamom. To su dva ključna kluba u ovoj zemlji. HNS-a bez ta dva kluba nema. Moram odgovoriti gospodinu Bukovcu. Možete vrijeđati moje roditelje, prekapati grobove predaka, govoriti da sam četnik…

Reći ću vam samo jedno u životu. Nemojte mi dirati dijete. Nemojte više nikada u svoja prljava usta stavljati ime moga sina Nikole. Pričate o firmi o kojoj ne znam ništa… Zašto mi manijakalno crtate petokrake na čelo? Zato jer sam vas kao lopova koji je ukrao 6.5 tona dizela odbio zastupati. Prodali ste vašu domovinu za 6.5 tona dizela, a u vašem slučaju nastupila je zastara. Vaše domoljublje koštalo je 6.500 eura”, rekao je Pavasović Visković.