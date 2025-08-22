Pao je u drugi plan dolaskom Kovačevića, a sada napušta Dinamo?!

Momčad Marija Kovačevića svladala je Osijek i Rijeku u gostima te Vukovar na Maksimiru, čime je brzo uhvatila pobjednički ritam u domaćem prvenstvu.

Sportski direktor Dinama o sastanku s Bobanom i Petkovićem: ‘Tu sam sve rekao, zar ne?’ Kapetan se vratio! Milan Badelj ponovno u Dinamu

Unatoč savršenom ulasku u sezonu, i dalje se postavlja pitanje statusa Ronaela Pierre-Gabriela. Francuski branič još nije zaigrao ni minute, a prema saznanjima Germanijaka oko Dinama sve više kruže priče da Pierre nije zadovoljan trenutnim statusom, iako se spominjalo da ima problema s ozljedom. Navodno ozbiljno razmatra odlazak, a u priči se već spominje i klub koji je pokazao interes.

Dok se situacija s Pierre-Gabrielom komplicira, mladi Moris Valinčić iskoristio je pruženu priliku i oduševio nastupima na desnom beku, nametnuvši se kao nova snaga Dinama. Hoće li Francuz ostati ili potražiti novi izazov, trebalo bi biti poznato do kraja prijelaznog roka.

Francuz je u dresu DInama odigrao 52 utakmice u kojima je zabio četiri gola i upisao četiri asistencije. Uglavnom je igrao na poziciji desnog beka, ali znao je igrati i na lijevoj strani Dinamove obrane. Prema Transfermarktu vrijedi 3.5 milijuna eura.