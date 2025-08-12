Pajaziti: Vjerovao sam da razumijem Hajduk, 10 puta su veći klub nego što sam mislio

Albanski veznjak Adrion Pajaziti ovog je ljeta pojačao redove Hajduka, stigavši iz Fulhama. Nakon što je prošle sezone bio na posudbi u Gorici i ostavio vrlo dobar dojam, nova uprava splitskog kluba, predvođena sportskim direktorom Goranom Vučevićem, odlučila ga je dovesti kao jednog od ključnih igrača za nadolazeću sezonu.
Pajaziti je u razgovoru za Hajdukov Super Podcast otkrio dojmove o prelasku u Split, istaknuvši kako ga je privukla atmosfera u klubu, ambicije momčadi te prilika da igra važnu ulogu u dresu Hajduka.
“Moj otac je bio u gledalištu kad sam igrao s Goricom protiv Hajduka. Odmah se zaljubio u atmosferu. Slikao je puno fotografija i snimao. Pokazivao mi je, a ja sam rekao da sam vidio sve jer sam igrao, haha. Bio sam na Kosovu na odmoru s rođacima. Vidio sam da me zove Ivan Rakitić. Vozio sam se zapravo u autu i odmah sam stao uz cestu da ne čuje da puštamo glasno glazbu”, rekao je.
“Hajduk je iznutra još veći klub nego što možete zamisliti. Misliš da razumiješ taj klub gledajući izvana, ali kad si unutra, to je još deset puta veće nego što si zamišljao. Mjesec dana sam tu i uključen sam u sve. Hajduk je već dio mene. Ne znam kako da to opišem”, rekao je, između ostalog, Pajaziti.
