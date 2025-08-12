Pajaziti: Vjerovao sam da razumijem Hajduk, 10 puta su veći klub nego što sam mislio

Pajaziti je u razgovoru za Hajdukov Super Podcast otkrio dojmove o prelasku u Split, istaknuvši kako ga je privukla atmosfera u klubu, ambicije momčadi te prilika da igra važnu ulogu u dresu Hajduka.

“Moj otac je bio u gledalištu kad sam igrao s Goricom protiv Hajduka. Odmah se zaljubio u atmosferu. Slikao je puno fotografija i snimao. Pokazivao mi je, a ja sam rekao da sam vidio sve jer sam igrao, haha. Bio sam na Kosovu na odmoru s rođacima. Vidio sam da me zove Ivan Rakitić. Vozio sam se zapravo u autu i odmah sam stao uz cestu da ne čuje da puštamo glasno glazbu” , rekao je.