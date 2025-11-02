Osijek samo remizirao s Varaždinom u Sopićevom debiju na klupi

Podijeli :

LUKASZ GROCHALA CYFRASPORT NEWSPIX.PL via Guliver Images

Osijek i Varaždin odigrali su utakmicu bez pogodaka (0:0) na osječkoj Opus Areni u susretu 12. kola SuperSport HNL-a. Susret je bio poseban jer je označio debitantski nastup Željka Sopića na klupi Osijeka.

Iako su domaćini pokazali više inicijative, nisu uspjeli probiti čvrstu obranu Varaždina, koji je još jednom potvrdio status neugodne i organizirane momčadi. Bod osvojen u ovoj utakmici donio je Osijeku mali pomak — pobjegli su s posljednjeg mjesta, ali su i dalje bodovno poravnati s Vukovarom, koji ima slabiju gol-razliku.

S druge strane, Varaždin je ovim remijem zadržao priključak vrhu ljestvice i sada se nalazi na četvrtom mjestu, s bodom manje od Slaven Belupa.

Za Sopića i Osijek ovo je bio korak prema stabilizaciji momčadi, iako ih u nastavku sezone čeka još mnogo posla kako bi se udaljili od donjeg dijela tablice.