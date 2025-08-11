‘On mora biti taj kojega će Hajduk gurati kao projekt’

Iako je Hajduk uoči sezone ostao bez važnih stopera, Filipa Uremovića i Dominika Prpića, to se u igri momčadi Gonzala Garcije ne primjećuje.
Na tim pozicijama sada igraju povratnik Zvonimir Šarlija i 18-godišnji Branimir Mlačić, donedavni junior koji je jedno od najvećih iznenađenja sezone. Unatoč mladosti, Mlačić djeluje stabilno, mirno i zrelo, potvrđujući da se kvalitetni igrači mogu stvoriti i unutar kluba ako im se pruži prilika.
Slaže se i bivši hajdukovac Luka Vučko, koji je mladog stopera pohvalio biranim riječima:
“Brane potvrđuje svoju vrijednost i on mora biti taj kojega će klub izgurati kao projekt. Jako je stabilan u igri, nije sklon kiksevima koji će se kad-tad desiti, ali poznavajući njegovu glavu, on ima sve preduvjete da napravi top karijeru.”
Branimir Mlačić ove je sezone nastupio u četiri od pet Hajdukovih utakmica, a u svima je upisana pobjeda – po dvije u SuperSport HNL-u i kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Propustio je jedino remi na gostovanju kod Zire.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!