‘On je apsolutno pojačanje za Dinamo, a zvao me čim se pojavila opcija dolaska’

xNigelxKeenex via Guliver

Škotski stoper Scott McKenna (28) sletio je sinoć u Zagreb, gdje su ga dočekali Zvonimir Boban i Goran Vlaović. U Dinamo dolazi kao slobodan igrač nakon što je raskinuo ugovor s Las Palmasom, koji je ispao iz La Lige.

McKenna je od 2018. skupio 42 nastupa za škotsku reprezentaciju i postigao jedan pogodak. Bio je standardan član početne postave sve do prošle sezone, a iako se i dalje nalazi na reprezentativnim popisima, najčešće ulazi s klupe.

U Las Palmasu je dijelio svlačionicu s hrvatskim vratarom Dinkom Horkašem, koji je za Germanijak izjavio kako je McKenna “aposlutno pojačanje za Dinamo”.

“Što se tiče igračkih kvaliteta, jasno da je skok igrač, jak u igri s glavom, čvrst u duelu… Ima finu lijevu nogu, a razliku čini to što je tehnički potkovan. Ne libi se iznijeti loptu, a što mi se čini da je plus kod trenera Kovačevića koji voli igrati po zemlji. Zvao me kada se pojavila opcija s Dinamom”, rekao je Horkaš pa dodao:

“Dinamo je moj klub i rekao sam mu sve najbolje. Zanimao ga je Zagreb kao grad zbog obiteljskih prilika i jasno da je bio zadovoljan kada sam mu pojasnio sve uvjete za život koje nudi grad pod Sljemenom, pogotovo u kontekstu malog djeteta s kojim dolazi.”