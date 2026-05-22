Gledajte na SK: Poznat raspored za prvi Pro 3X3 turnir

Podijeli :

Foto: Pro 3X3 Tour

Ovogodišnje izdanje PRO 3×3 Toura 2026 driven by Opel započinje u Trogiru, koji će 22. i 23. svibnja biti domaćin prvog od deset turnira iz serije koja tijekom ljeta okuplja međunarodnu 3×3 košarku na odabranim lokacijama diljem Hrvatske. Natjecanje će se održati na rivi podno Kule Kamerlengo, atraktivnoj i prepoznatljivoj lokaciji koja već godinama daje poseban ugođaj ovom događaju. Trogir će tako četvrtu godinu zaredom ugostiti ponajbolje 3×3 hrvatske i inozemne košarkaše.

Objavljen je i službeni raspored turnira, koji donosi dva dana vrhunske košarke, zabavnog programa i atraktivnih sadržaja za publiku.

ČETVRTAK, 22. SVIBNJA – ELITE TURNIR

18:35 – Zagrijavanje ELITE momčadi

19:00 – Radnik Križevci 3×3 – Novi Zečevi

19:20 – PRNJAVOR MeridianBet – Peta osobna

19:40 – 3×3 Fridro Koroška – Kozlići 3×3

20:00 – Entertainment break

20:10 – BW Konkvistadori – Novi Zečevi

20:30 – 3×3 Srebrenik – Peta osobna

20:50 – UNI Split – Kozlići 3×3

21:10 – Entertainment break

21:20 – Radnik Križevci 3×3 – BW Konkvistadori

21:40 – PRNJAVOR MeridianBet – 3×3 Srebrenik

22:00 – 3×3 Fridro Koroška – UNI Split

22:20 – Entertainment break

22:30 – Marjan – Tvornica Snage

PETAK, 23. SVIBNJA – U19 I ZAVRŠNICA ELITE TURNIRA

Jutarnji program – U19 natjecanje

09:00 – KK Zabok – Spinutlije

09:15 – Jpc 3×3 – Bowlio

09:30 – CVKP – Vlaji

09:45 – Entertainment break

09:55 – POZARINA WARRIORS – Spinutlije

10:10 – Tri ipo igrača – Bowlio

10:25 – Tricaši – Bokuni

10:40 – Entertainment break

10:50 – KK Zabok – POZARINA WARRIORS

11:05 – Jpc 3×3 – Tri ipo igrača

Kids Day program

16:00 – KIDS DAY

16:30 – KIDS DAY

Završnica turnira

17:30 – Četvrtfinale U19

17:45 – Četvrtfinale U19

18:00 – Entertainment break

18:10 – Četvrtfinale U19

18:25 – Četvrtfinale U19

18:40 – Zagrijavanje ELITE momčadi

19:00 – Četvrtfinale Elite (M)

19:20 – Četvrtfinale Elite (M)

19:40 – Entertainment break

19:50 – Četvrtfinale Elite (M)

20:10 – Četvrtfinale Elite (M)

20:30 – Dunking Devils Show

20:50 – Polufinale U19

21:10 – Polufinale U19

21:30 – Entertainment break

21:40 – Polufinale Elite (M)

22:05 – Polufinale Elite (M)

22:30 – Dunking Devils Show

22:50 – Finale U19

23:10 – Finale Elite (M)

Sve utakmice s turnira u Trogiru možete gledati na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.