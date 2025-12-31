Murić se vraća u hrvatski nogomet, potpisat će za drugoligaša sa začelja?

Podijeli :

Robert Murić (29), nekada vrlo cijenjeni talent Dinama, ponovno traži novu sredinu nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa slovenskom Murom.

Bivši igrač Dinama i Rijeke tako je treći put u karijeri ostao bez kluba, no izgledno je da bi se uskoro mogao vratiti na hrvatske terene.

Boravak u Muri nije ispunio očekivanja ni igrača ni kluba. Murić je ove sezone nastupio u 16 utakmica i zabilježio tek jednu asistenciju, što vodstvu kluba iz Murske Sobote nije bilo dovoljno za nastavak suradnje.

Prema pisanju Novog lista, Murić ne bi trebao dugo čekati na novi angažman jer je interes pokazala Opatija, koja mu je već uputila ponudu i sada očekuje njegov odgovor. Opatija se natječe u Prvoj nogometnoj ligi, drugom razredu hrvatskog nogometa, gdje trenutačno vodi borbu za ostanak. Nalazi se na pretposljednjem mjestu s 14 bodova, koliko ima i posljednjeplasirana Croatia iz Zmijavaca.

U slučaju da prihvati ponudu, Opatija bi postala peti hrvatski klub u Murićevoj karijeri. Dosad je nosio dresove Zagorca iz Krapine, Dinama, Rijeke i Slavena Belupa.