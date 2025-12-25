‘Mlačić će uskoro biti jedan od najboljih braniča na svijetu’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Talijanski novinar Fabrizio Romano objavio je kako je Inter ozbiljno zagrizao za Hajdukova 18-godišnjeg stopera Branimira Mlačića.

“Branimir Mlačić pokazuje kvalitetu koja raste iz utakmice u utakmicu. Moderan je obrambeni igrač. Uskoro će biti jedan od najboljih braniča na svijetu. Njegova cijena raste svaki dan. Prvi put sam ga gledao u Hajdukovoj U-19 momčadi i odmah sam primijetio mnoge dobre karakteristike.

Jak je u skoku, dobro igra s loptom, ima impresivnu tehniku. Sad igra kao da ima 500 utakmica za prvu momčad Hajduka. Užitak ga je gledati. Prate ga veliki klubovi, a na Branimiru i njegovoj obitelji je da odluče gdje bi mu najbolje bilo nastaviti karijeru. Najbolje bi bilo da ode u klub u kojem neće biti samo broj, nego će igrati”, rekao je Dragičević za Tuttomercatoweb.