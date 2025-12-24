Određena cijena za hit-igrača HNL-a: Spominje se interes Hajduka, Rijeke i Osijeka

Podijeli :

HNK Vukovar 1991/Marko Džavić

Robin González iz Vukovara prometnuo se u jednog od najistaknutijih igrača SHNL-a ove sezone, zbog čega ne čudi što je privukao pažnju brojnih klubova. Sjajni 27-godišnjak pruža izvrsne partije – u prvenstvu je postigao šest pogodaka i upisao dvije asistencije, čime je izravno sudjelovao u čak 42 posto golova svoje momčadi.

Ističe se kao jedan od najopasnijih driblera u ligi i ključni je faktor zbog kojeg Vukovar trenutačno ima bod prednosti ispred posljednjeplasiranog Osijeka. Upravo su Osječani pokazali interes za najboljeg igrača svog izravnog rivala u borbi za opstanak.

Prema pisanju Sportskih novosti, Vukovar je za kolumbijskog ofenzivca postavio cijenu od milijun eura, što je iznos koji Osijek u ovom trenutku ne može izdvojiti. Iako bi momčad Silvija Čabraje njegovim odlaskom znatno oslabila, u klubu su svjesni da će, stigne li odgovarajuća ponuda, morati razmotriti prodaju.

Spominje se i interes Hajduka i Rijeke, no zasad nema konkretnih poteza ni službenih pregovora.