Mierez komentirao dolazak novog sportskog direktora u Osijek

Podijeli :

Jakub piasecki cyfrasport newspix.Pl via Guliver

Alen Petrović preuzeo je dužnost sportskog direktora NK Osijek.

Bit će to Petroviću treći mandat na toj funkciji, nakon što je prethodna dva odradio od 2005. do 2009. te od 2016. do 2020. godine. Uprava Bijelo-plavih odlučila mu je ponovno povjeriti važnu i odgovornu ulogu u vođenju sportske politike kluba.

“Kažu ljudi da odluke nije mudro donositi srcem nego glavom. No, kada je Osijek u pitanju, ne mogu drugačije nego razmišljati srcem. Vraćam se jer je NK Osijek moj klub. Ovdje je igrao moj pokojni otac, ja sam bio kapetan, nakon igračke karijere i sportski direktor u dva navrata. NK Osijek mi je oduvijek u srcu, on je iznad svih nas i kada nije baš sve idealno, ne okrećeš mu leđa, nego dolaziš pomoći. Nisam čovjek od nekih velikih najava, no mogu obećati da ću učiniti sve da postavimo ovaj klub na mjesto koje mu u hrvatskom nogometu pripada. Vjerujem da to mogu i zato sam ovdje. Nema koristi od gledanja unatrag. Idemo se okrenuti onome što imamo sada i onome što želimo napraviti u budućnosti”, izjavio je Petrović za klupske stranice.

Koja je vizija za Osijek?

“Prvenstveno želim da Osijek ima identitet, da se zna tko smo i što želimo, da igramo prepoznatljiv i moderan nogomet te da znamo kakve igrače razvijamo. Škola nogometa je temelj. Tu imamo puno posla, ali i potencijala. Grijeh je ne iskoristiti ovaj naš kamp i uvjete koje imamo. Moj je cilj da iz naše Škole dolaze igrači za prvu momčad, također i za europsku scenu, ali naravno da moramo dovoditi i pojačanja. No, to moraju biti igrači koji prave razliku na terenu. Sve to skupa zahtijeva sustav, znanje i ozbiljan rad, ali i nešto vremena. Veselim se novoj prilici da s još većim iskustvom koje imam ponovno stvorimo igrački kadar koji će biti konkurentan, na ponos i kluba i navijača.”

Povratak Petrovića u Osijek komentirao je i bivši napadač kluba Ramon Mierez. Argentinac se oglasio na Instagramu porukom: “Dobro došao kući.” Petrović je, podsjetimo, bio sportski direktor Osijeka kada je Mierez 2020. godine stigao u klub iz španjolskog Alavesa.