Layec se oglasio nakon Lovrićevog ‘showa’ na Maksimiru, evo što je napisao

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 20. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: LOKOMOTIVA – GORICA (11. minuta); kazneni udarac

Dobro pozicionirani sudac u putanji lopte prepoznao je ostvareni kontakt ruke i lopte.

U skladu s našim smjernicama i razmatranjima PNI-e te u skladu sa sličnom situacijom iz utakmice 15. kola Istra 1961 – Slaven Belupo podržavamo odluku suca. Iako je ruka vrlo blizu tijela, u trenutku neznatno prije kontakta s loptom, primjetna je dodatna kretnja iste prema putanji lopte, čime igrač svoje tijelo čini većim što se smatra kažnjivim prekršajem igre rukom.

Dosuđeni kazneni udarac ispravna je odluka suca.

Situacija br. 2: LOKOMOTIVA – GORICA (45. + 3. minuta); vođenje utakmice

Sudac je dozvolio izvođenje udarca iz kuta nakon isteka nadoknade vremena. Sukladno Pravilima nogometne igre samo sudac ima ovlasti prekinuti igru ili je produžiti nakon produžetka.

Sudac je odlučio dopustiti domaćoj momčadi izvesti udarac iz kuta poštivajući smjernice, ali je nakon izvođenja propustio dosuditi prekršaj, što je gostujućoj momčadi omogućilo nastavak akcije u obećavajućem protunapadu. Nažalost, suprotno naputcima, upravo tada je sudac zaustavio ovaj obećavajući napad.

Pregledavajući razvoj incidenta i igre, sudac je imao nekoliko prilika za prekid igre i, nažalost, u neočekivanom i neprikladnom trenutku odlučio je zaustaviti igru. S obzirom na razvoj igre i smjernice sudac je trebao dopustiti da se akcija razvije do kraja.

Neprikladno upravljanje igrom suca u razmatranoj situaciji i nakon završetka prvoga dijela utakmice rezultiralo je neprimjerenom i nesportskom reakcijom službenih osoba u terenu za igru.

Međutim, u skladu s razgovorima vođenim s trenerima tijekom ljetnog zajedničkog sastanaka prije početka natjecateljske sezone (ljeto 2025. godine) i respektirajući Pravila nogometne igre, odlučeno je, uz prisustvo svih prisutnih trenera, da će svako očito neslaganje člana trenerskog osoblja nakon završetka poluvremena ili utakmice na terenu biti sankcionirano crvenim kartonom.

Napominjemo da je trenerima dozvoljeno razgovarati 20 minuta nakon utakmice kako bi zatražili objašnjenja i podijelili svoja mišljenje na respektabilan način u sudačkim svlačionicama.

Situacija br. 3: LOKOMOTIVA – GORICA (52. minuta); kazneni udarac

Incident u kaznenom prostoru domaće momčadi kada gostujući napadač br. 8 nakon starta suparničkog braniča pada na travnjak, sudac u terenu za igru nije procijenio kao prekršaj. Vrlo brzo, intervencijom VAR-a, sudac je pozvan na naknadni pregled snimke zbog potencijalnog prekršaja za kazneni udarac.

Tijekom pregleda snimke sudac je prepoznao vlastiti propust te, razmatrajući da branič niti u jednom trenutku nije igrao/dodirnuo loptu, ispravno uočio prekršaj saplitanja dostatan za dosuđivanje kaznenog udarca.

Intervenciju VAR-a, kao i konačnu odluku suca utakmice, smatramo ispravnom.

Situacija br. 4: LOKOMOTIVA – GORICA (69. minuta); kazneni udarac

Kontakt lopte i ruke domaćeg braniča u njegovom kaznenom prostoru sukladno PNI prekršaj je kažnjive igre rukom koji sudac u terenu nije prepoznao. U skladu s tehničkim razmatranjima položaj ruke jasno se smatra nedozvoljenim i kažnjivim proširenjem tijela.

VAR je ispravno razmotrio incident i opravdano pozvao suca na pregled snimke. Sudac nakon pregleda snimke uočava prvotni propust i ispravno dosuđuje kazneni udarac.

Situacija br. 5: VUKOVAR 1991 – ISTRA 1961 (13. minuta); kazneni udarac

Tijekom zračnog duela za loptu unutar kaznenog prostora gostiju vratar, u želji da izbije loptu rukom, kasni u pokušaju te udara desnom rukom u glavu suparničkog napadača koji je prethodno igrao loptu glavom. Sudac u terenu nije prepoznao ozbiljnost i prirodu incidenta.

Analizirajući izazov VAR je ispravno uočio zakašnjeli start vratara bez kontakta i kontrole lopte te intenzitet udarca u glavu koji se razmatra nesmotrenim i obavezno kažnjivim opomenom.

Nakon ispravne intervencije VAR-a sudac je ispravno dosudio kazneni udarac i opomenuo vratara.

Situacija br. 6: VUKOVAR 1991 – ISTRA 1961 (53. minuta); kazneni udarac

Tijekom udarca na vrata domaće momčadi sudac nije prepoznao ostvareni kontakt ruke i lopte.

U skladu s Pravilima nogometne igre i našim tehničkim razmatranjima VAR je ispravno preporučio sucu pregled snimke radi mogućeg kaznenog udarca.

Nakon pregleda snimke, sudac je primijetio da je ruka bila postavljena blizu tijela, ali je također primijetio i jasan pokret ruke prema lopti prije kontakta. Stoga je sudac ispravno dosudio kazneni udarac, prenosi HNS.