Lokomotiva dominantno svladala Goricu, Carević verbalno napao suca nakon sporne odluke

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U prvom susretu 21. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva je na stadionu Maksimir pobijedila Goricu sa 3-0, pri čemu su gosti promašili dva jedanaesterca.

Bio je to ogled susjeda na ljestvici, koje je prije ove utakmice dijelio samo jedan bod. Lokomotiva je zadržala sedmo mjesto, no sada ima četiri boda više od Gorice, koja je osma.

Golove za “lokose” zabili su Marko Pajač (12-11m), Blaž Bošković (22) i Aleks Stojaković (47). Gosti su u drugom poluvremenu imali dva kaznena udarca, no oba su zapucali. Jurica Pršir je u 55. minuti promašio gol, dok je u 71. minuti Josip Posavec obranio udarac Filipa Čuića.

Lokomotiva je povela već u 12. minuti golom Pajača iz jedanaesterca. Pajač je prije toga pucao iz slobodnog udarca pogodivši u ruku Antu Kavelja nakon čega je sudac Zdenko Lovrić pokazao na bijelu točku usprkos prosvjedima gostujućih igrača.

Deset minuta kasnije domaćin je zabio i drugi gol. Bošković je povukao kontru dodaviši do Stojakovića koji je pucao, golman Gorice Davor Matijaš nije najbolje reagirao, odbio je do Boškovića, koji iz blizine zabija za 2-0.

U posljednjim trenucima prvog poluvremena došlo je do još jedne sporne situacije. Gosti su u sudačkoj nadoknadi krenuli u kontru dva na jedan, no sudac je odsvirao kraj poluvremena. Mario Carević je “poludio” ušao u teren i verbalno napao suca koji mu je pokazao crveni karton, pa je Gorica u nastavku bila bez trenera na klupi.

Lokomotiva je pitanje pobjednika razriješila već u 47. minuti golom Stojakovića, njegovim 11. ove sezone. Veliku grešku je pritom napravio Matijaš koji je “poklonio” loptu domaćinu. Jakov Filipović je vratio svom vrataru, Matijaš je loše primio loptu, pokušao je ispucati, no, Mirko Sušak je blokirao udarac, lopta se odbila do slovenskog napadača kojem nije bilo teško zabiti za 3-0.

Gorica je mogli smanjiti rezultat u 55. minuti, no Pršir nije realizirao kazneni udarac, pucao je pored gola. Lovrić prvotno nije pokazao na bijelu točku, ali je nakon pregleda VAR snimke dosudio kazneni udarac nakon što je Denis Kolinger srušio Ikera Pozu u kaznenom prostoru.

Gorica je dobila kazneni udarac i u 71. minuti, no Čuićev udarac je obranio Posavec. Gorica večeras zaista nije imala sreće, u 87. minuti Wisdom Sule je pogodio vratnicu.

U četvrtoj minuti nadoknade ponovno je Matijaš napravio veliku grešku. Ostao je vratar Gorice bez lopte, ali Boune nije bio precizan pa je ostalo 3-0.

U subotu se sastaju Vukovar 1991 – Istra 1961, te Hajduk – Slaven Belupo, dok će u nedjelju igrati Varaždin – Osijek i u derbiju kola Rijeka – Dinamo.

“Modri” vode na ljestvici sa 44 boda, Hajduk ima 37, Istra 1961 30, a Varaždin 20 bodova. Slijede Rijeka (28), Slaven Belupo (27), Lokomotiva (26), Gorica (22), Osijek (17) i Vukovar 1991 (15).