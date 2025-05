Kulenović: Ne gledam da Hajduk može odlučiti prvaka, gledat ćemo sebe

Podijeli :

Guliver

Nakon odlaska Fabija Cannavara, Sandro Perković preuzeo je klupu Dinama i odmah ostvario jako dobre rezultate– u šest utakmica upisao je pet pobjeda i tek jedan poraz, onaj protiv Gorice (1:0).

Njegovim dolaskom Dinamo se vratio u borbu za naslov, smanjivši zaostatak za vodećom Rijekom sa sedam na samo jedan bod.

Poseban iskorak dogodio se i kod Sandra Kulenovića, koji je pod Perkovićevim vodstvom doživio pravi povratak u formu. Nakon što je prvu utakmicu pod novim trenerom presjedio na klupi, u idućim je nastupima – osim dvoboja protiv Rijeke – bio starter, te je u pet nastupa postigao četiri pogotka. O povratku u formu govorio je za Novu TV.

Kulenović se prvo dotaknuo kritika navijača:

“Živimo u društvu, ne samo u Hrvatskoj, gdje je to normalno. Pogotovo u Dinamu su očekivanja velika i kad ne ide, kritike su tu. Nekad su pretjerane, nekad OK, moraš se naučiti živjeti s tim i raditi ono na što možeš utjecati, a to je da pomogneš momčadi i napravimo rezultate.”

Govorio je i rečenici “A što ako uspijemo”, koju je Bruno Petković rekao na presici prije utakmice s Osijekom:

“Mi smo znali da se možemo izvući, ali nakon te presice se okolina promijenila, pozitiva se stvorila oko Dinama. Kad uz Ademi i Petković uz tebe ili razgovaraju s tobom, to je jako bitno. Najvažniji su igrači ekipe na terenu i van terena.”

Dolazak Zvonimira Bobana u klub bila je nezaobilazna tema:

“O njemu dovoljno govori njegov CV. Nismo imali pretjerano kontakta, dođe, pozdravi, porazgovara, da dodatni boost, ali mi se ne bavimo događanjima gore u klubu.”

Mediji su izvještavali o mogućem pozivu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a govorio je i o mogućnosti igranja za Hrvatsku:

“Ne opterećujem se, želim dati sve od sebe u Dinamu, pa ako poziv u reprezentaciju dođe, nitko sretniji. Bio sam u dobroj formi, spominjalo se, ali nisam se zamarao time.”

Za kraj je prokomentirao Jadranski derbi koji slijedi, a upravo taj dvoboj bi mogao odlučiti naslov prvaka. U njemu Dinamo mora navijati za Hajduk:

“Ne gledam da Hajduk može odlučiti prvaka, gledat ćemo sebe. Imamo dvije zahtjevne utakmice, ne ovisimo o sebi i ne vrijedi nam ništa ako Rijeka kiksa, a mi ne dobijemo”, zaključio je napadač Dinama.