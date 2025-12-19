Kovačević u prvih 11 protiv Lokomotive ubacuje igrača sa samo jednim startom u sezoni?!

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Dinamo u subotu od 17:45 na Maksimiru dočekuje Lokomotivu, a bit će to njihov drugi ovosezonski dvoboj na istom stadionu. U prvom, u 9. kolu SHNL-a kada je Lokomotiva bila nominalni domaćin, slavila je 2:1.

Kako pišu Sportske novosti, trener Dinama Mario Kovačević će za novi ogled izvesti znatno izmijenjenu momčad.

Umjesto Ivana Nevistića na golu će biti Ivan Filipović, dok u kadru neće biti ni Alžiraca – Ismael Bennacer i Monsef Bakrar su tada igrali, ali su sada s reprezentacijom na pripremama za Afrički kup nacija. U odnosu na listopadski susret izostat će i Mateo Lisica te Moris Valinčić.

Posebnu pažnju privlači situacija s Noom Mikićem. Mladi desni bek sigurno neće konkurirati jer putuje s Dinamovom mladom momčadi koju Jerko Leko vodi na ogled s Newcastleom u Premier League International Cupu.

Odluka da ide s mladima dolazi nakon što je protiv Slaven Belupa zamijenjen već u 25. minuti, što dodatno otvara pitanje njegove trenutne pozicije u hijerarhiji prve momčadi.

Prema istom izvoru, Mikića bi mogao zamijeniti Niko Galešić, iako mu desni bok nije prirodna pozicija. Galešić je ove sezone samo jednom započeo utakmicu u prvenstvu, i to protiv Vukovara u Vinkovcima, gdje se nije posebno istaknuo.

Ipak, nakon solidnih ulazaka s klupe protiv Betisa i Slaven Belupa, trener bi mu protiv Lokomotive mogao dati novu priliku – osim ako se ne odluči na iznenađenje u početnoj postavi.