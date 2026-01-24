Kovačević: Neka Sopić još malo pričeka na prvu pobjedu protiv Dinama

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Vodeći Dinamo u nedjelju od 17:45 gostuje na Opus Areni kod posljednjeplasiranog Osijeka, a susret je najavio trener Modrih Mario Kovačević.

“Jako sam zadovoljan utakmicom u četvrtak, pogledao sam nekoliko puta utakmicu. Puno dobrih stvari smo pokazali, prva tri gola iz tri odlične akcije, kod četvrtog se Kulenović odlično izborio za loptu. Bilo je i lošijih stvari, svjesni smo toga i na tome radimo. Ali, protiv Osijeka ćemo biti i bolji. Dobro smo krenuli u drugi dio sezone, tako želimo i nastaviti”, rekao je Dinamov trener u uvodu pa se osvrnuo na stanje u Osijeku:

Zašto Dejan Ljubičić odlazi iz Dinama? Sopić najavio dvoboj s Dinamom: ‘Oni su prvi, moji zadnji, ali mislim da ćemo imati što za reći’

“Kad pogledam ljestvicu i vidim da su posljednji, to je dvosjekli mač. Oni su druga momčad u odnosu na jesen. Gledali smo njihove utakmice s priprema, tako se i pripremamo, znamo da su jači nego što su bili. Nikad nije lagano na Opus Areni, bez obzira koji je Osijek na ljestvici, čeka nas teška utakmica.”

Željko Sopić još čeka prvu pobjedu protiv Dinama…

“Neka još malo pričeka na tu prvu pobjedu. Poštujem kolegu Sopića, uz svako uvažavanje njega i Osijeka, vjerujem u svoju momčad i da ćemo opet iz Osijeka otići s tri boda.”

Dejan Ljubičić odlazi iz Dinama:

“Poslije utakmice sa Steauom smo saznali da ima ponudu i da bi mogao otići. Bio je jako bitan igrač, radio je puno stvari koje mnogi navijači ne vide, puno trke i rada. Da, mogao je on još i bolje, ali ja sam mu zahvalan na svemu što je dao Dinamu. Želim sve najbolje u Schalkeu, a mi imamo sad i druge igrače u veznom redu, vidjet ćemo tko će zaigrati u Osijeku.”

Stanje u momčadi:

“Vraća se Bennacer, nema Kulenovića zbog četiri kartona. Valinčić, Lisica i Tabinas treniraju, ali nisu još spremni za igranje, ostali su na raspolaganju.”

Kovačević je debitirao na klupi Dinama pobjedom u Osijeku:

“Prva utakmica se pamti, volio bih opet takav rezultat. Veselim se svakoj utakmici s Dinamom, svaka je posebna, bit će ova zanimljiva, pun stadion, puno naših navijača. Nadam se samo da će biti isto kao što smo krenuli i na početku sezone.”