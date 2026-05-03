Najbolji igrač Osijeka poludio na suigrače nakon poraza od Vukovara, psovke su se orile Gradskim vrtom

Nakon utakmice u Osijekovoj svlačionici vladalo je veliko nezadovoljstvo, a kapetan i vratar Marko Malenica navodno je burno reagirao i glasno psovao suigrače zbog loše izvedbe, prenosi Index.

Do kraja prvenstva Vukovar čeka težak raspored: gostovanje kod Rijeke, domaći ogled s Varaždinom te još jedno gostovanje kod Hajduka.

S druge strane, Osijek će igrati kod kuće protiv Istre, u gostima kod Gorice te ponovno na Opus Areni protiv Slaven Belupa, uz mogućnost da već u sljedećem kolu osigura ostanak ako pobijedi Istru, a Vukovar ne slavi protiv Rijeke.

U slučaju istog broja bodova na kraju sezone, Osijek bi bio ispred Vukovara zbog boljeg međusobnog omjera.