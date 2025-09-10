Kovačević: Ne samo da smo pobijedili, nego smo ostvarili i dogovor

Četvrtoligaš iz Predavca solidno se držao u prvom dijelu, primivši samo dva gola, no u nastavku su Modri dodali još četiri i potvrdili očekivanu pobjedu. Trener Mario Kovačević mogao je biti zadovoljan:

Poznati su parovi osmine finala Kupa, evo gdje bi trebali Hajduk, Rijeka i Dinamo u goste Dinamo razbio istoimenog domaćina u Kupu, hat-trick Bakrara

“Pa jesam, jesam stvarno. Mogu im odmah prvo čestitati. Ne samo da smo pobijedili, nego smo ostvarili i dogovor. Najavljivali smo ovakvu utakmicu, da ju treba ozbiljno shvatiti. Domaćin, fer i korektan, čestitam i njima. Dobro su se borili, a poslije je sve je na bilo našoj strani bilo. Shvatili smo utakmicu ozbiljno, i to je najbitnije danas bilo.”

Postigli ste šest golova, zabijali su Kulenović, Bakrar…

“Pa da, napadači moji zabijaju svi. Kule je već na šest, Beljo četiri, Bakrar danas tri… Veseli me to, konkurencija je velika, imat ćemo puno utakmica. Danas su priliku dobili igrači koji su manje igrali, pokazali su da su zaslužili tu biti. Ovaj mjesec ćemo skoro svaka tri igrati tako da nam je ovo bitno. Sad idemo na Goricu, tu idemo i očekujemo pobjedu i onda se okrećemo drugim utakmicama. A domaćinima želim sreću i drago mi se vratiti tu gdje sam nekad radio.”

Bakrar je desno danas igrao. Je li primarno desno ili špica?

“Ma pravom napadaču nije bitno igra li lijevo, desno ili centralno. Tu ne bi trebalo biti problema. Mislim da može odigrati i to. Znam da je najviše igrao centralno, ali čujte, tu pored Belje, Kulenovića, vidjet ćemo. Baš bih volio da imam jedno takvo krilo, koje probija, zabija golove,… Ja vjerujem da će nastavit ovako i dalje”, zaključio je trener Dinama.