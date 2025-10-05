Kovačević: Ne bih rekao da sam trebao više rotirati

Pogotke za domaće postigli su Aleks Stojaković i Marko Pajač, dok je strijelac za Dinamo bio Dion Drena Beljo. Modrima je to bio drugi prvenstveni poraz ove sezone, a Lokomotivi četvrta pobjeda. Nakon susreta utakmicu je komentirao trener Dinama Mario Kovačević:

“Čestitam Lokomotivi na pobjedi. Ušli smo dobro u utakmicu i stiskali, ali ostavljali smo puno prostora Lokomotivi. Kod oba gola smo morali bolje reagirati. Drugo poluvrijeme smo sve bacili u napad, postigli taj jedan gol, ali nažalost nismo uspjeli više od toga”, rekao je Kovačević u uvodu.

Jeste li trebali više rotirati?

“Ne znam, ne bih rekao. Dobro smo ušli u utakmicu, a u drugom poluvremenu su njihove igrače lovili grčevi, a ne naše. Galešić je trebao igrati, ali se prehladio. Stavio sam najbolje što sam mogao.”

Očekujete li sada opet dobru reakciju ekipe nakon kiksa kao i nakon Gorice?

“Vjerujem da ćemo dočekati opet pozitivan niz. Moramo se sada odmoriti nekoliko dana, onda ćemo vidjeti što ćemo raditi tijekom pauze. Nećemo igrati prijateljske utakmice.”

Koliko vas brine ona reakcija McKenne i Nevistića kod drugog gola?

“Događaju se takve greške, ali profesionalci su i ne vjerujem da će to ostaviti traga na njima.”