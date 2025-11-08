Otkriveno koliko bi Dinamo isplatio Kovačeviću u slučaju otkaza

Nakon poraza 0:3 od Celte Vigo u četvrtom kolu Europske lige, Dinamo se našao u teškoj situaciji, a trener Mario Kovačević pod sve je većim pritiskom.
Ipak, iz kluba zasad poručuju da se o njegovoj smjeni ne razmišlja.
Dinamo je prošle sezone promijenio čak četiri trenera, potrošio velike svote na otpremnine, ali bez rezultata, pa se sada ne želi žuriti s novim rezovima.
Prema pisanju Jutarnjeg lista, Kovačević u slučaju otkaza ima pravo na isplatu šest plaća, odnosno oko 240 tisuća eura, s obzirom na to da mu je mjesečna plaća oko 40 tisuća eura.
