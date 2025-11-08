Otkriveno koliko bi Dinamo isplatio Kovačeviću u slučaju otkaza

Nogomet 8. stu 20259:26 0 komentara
xNatasaxKupljenikx via Guliver

Nakon poraza 0:3 od Celte Vigo u četvrtom kolu Europske lige, Dinamo se našao u teškoj situaciji, a trener Mario Kovačević pod sve je većim pritiskom.

Ipak, iz kluba zasad poručuju da se o njegovoj smjeni ne razmišlja.

Dinamo je prošle sezone promijenio čak četiri trenera, potrošio velike svote na otpremnine, ali bez rezultata, pa se sada ne želi žuriti s novim rezovima.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Kovačević u slučaju otkaza ima pravo na isplatu šest plaća, odnosno oko 240 tisuća eura, s obzirom na to da mu je mjesečna plaća oko 40 tisuća eura.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet