Otkriveno koliko bi Dinamo isplatio Kovačeviću u slučaju otkaza

Ipak, iz kluba zasad poručuju da se o njegovoj smjeni ne razmišlja.

Sastanak na Maksimiru nakon katastrofe protiv Celte, poznata sudbina Kovačevića Evo kada se igra derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru

Dinamo je prošle sezone promijenio čak četiri trenera, potrošio velike svote na otpremnine, ali bez rezultata, pa se sada ne želi žuriti s novim rezovima.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Kovačević u slučaju otkaza ima pravo na isplatu šest plaća, odnosno oko 240 tisuća eura, s obzirom na to da mu je mjesečna plaća oko 40 tisuća eura.