Kapetan Hajdukove ‘zlatne generacije’ odlazi u litavskog velikana

Robert Matić / Hajduk.hr

HNK Hajduk i FK Žalgiris Vilnius dogovorili su transfer 21-godišnjeg veznjaka Marka Capana koji karijeru nastavlja u litavskom prvoligašu.

Capan je u Akademiju “Luka Kaliterna” stigao kao 16-godišnjak iz redova zagrebačke Lokomotive te je nastupao za kadete i juniore. Posebno zapaženu ulogu imao je kao kapetan juniorske generacije koja je 2023. godine igrala finale Lige prvaka mladih.

Prvoj momčadi priključio se početkom 2023. godine, a debitirao je 11. veljače u 4:1 pobjedi protiv Varaždina u gostima. Posljednji put za prvu momčad nastupio je u 1:1 remiju s FC Zirom u Azerbajdžanu. Ukupno je za Hajduk odigrao 11 službenih utakmica u kojima je upisao dvije asistencije za svoje suigrače.