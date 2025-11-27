Istrin napadač o Garciji: On je odličan trener i uživao sam raditi s njim

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Charles Agada, napadač Istre, dao je intervju za Germanijak u kojem je otvorio niz tema, a posebno se osvrnuo na trenera Hajduka Gonzala Garcíju. Mladi Nigerijac nije štedio komplimente na račun svog bivšeg stratega, istaknuvši koliko ga cijeni i koliko mu znači rad s njim.

“Kada sam potpisao, tu je bio sadašnji trener Hajduka. On je jako dobar trener, imao je dobar pristup prema meni i bilo mi je zadovoljstvo s njim raditi. Ove sezone, moram istu stvar reći i za Tomića. Jako kvalitetan trener, koji zna što želi”, rekao je Nigerijac pa progovorio o Oriolu Rieri.