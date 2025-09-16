Istra preživjela Metković i ‘preplivala’ Neretvu, teže od očekivanog izborili su osminu finala Kupa

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Nogometaši Istre 1961 plasirali su se u osminu finala Hrvatskog kupa nakon što su u gostima u Metkoviću, u ogledu šesnaestine finala, pobijedili Neretvu 2-1 (1-0).

Teže od očekivanog je Istra 1961 svladala četvrtoligaša koji je većim tijekom utakmice bio ravnopravan suparnik. Gosti iz Pule su poveli golom Salima Faga Lawala u 37. minuti, dok je Petar Milićević izjednačio u 58. minuti. Pogodak odluke postigao je Smail Prevljak u 77. minuti.

Istra 1961 je imala prednost jednog pogotka nakon prvog poluvremena, no domaći sastav je odigrao posve ravnopravnih uvodnih 45 minuta. Prvu veliku šansu je i imala Neretva, ali u šestoj minuti Milićević nije uspio šokirati favoriziranog gosta koji je prije ovog susreta napravio zaokret na trenerskoj klupi i zahvalio se Goranu Tomiću.

Istra 1961 je povela u 37. minuti. Prvo je pucao Prevljak i pogodio okvir vrata, a na odbijenu je loptu najbolje reagirao Lawal i doveo Istru 1961 u vodstvo.

Ono što nije zabio u šestoj minuti zabio je Milićević u 58. kada je lijepo s vrha šesnaesterca naciljao za veliku radost domaćih navijača i 1-1. Istra 1961 se u vodstvo vratila u 77. minuti kada je Prevljak trznuo glavom i pogodio za 2-1. Samo tri minute kasnije Neretva je po drugi puta izjednačila. No, sudac Terzić je poništio pogodak označivši da se dogodilo igranje rukom, premda su igrači Neretve silno protestirali na takvu odluku.

Prednost od jednog pogotka Istra 1961 je sačuvala do kraja i time izborila proboj u osminu finala gdje će gostovati kod Kurilovca.

Plasman u osminu finala ranije su izborili Rudeš, Varaždin, Karlovac 1919, Dinamo, Gorica, Varteks, Lokomotiva, Kurilovec, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi i Cibalia.

U srijedu će igrati Graničar Kotoriba – Slaven Belupo i Maksimir – Rijeka, a iduće srijede na rasporedu su posljednja dva dvoboja šesnaestine finala. Sastaju se Uljanik – Osijek i Koprivnica – Hajduk.