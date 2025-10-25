Istra preokretom porazila Lokomotivu na Maksimiru

Podijeli :

NK Istra 1961

U prvom subotnjem susretu 11. kola HNL-a nogometaši pulske Istre 1961 su nakon preokreta na maksimirskom stadionu pobijedili Lokomotivu 2-1 (1-1).

Lokomotiva je upisala treći poraz u sezoni i ostala je treća na ljestvici. Istra 1961 je došla na peto mjesto i ima samo bod manje od subotnjeg suparnika.

Lokomotiva je povela u 15. minuti golom Alekse Stojakovića, dok su gosti iz Pule izjednačili u nadoknadi prvog dijela. Strijelac lijepog pogotka iz slobodnog udarca bio je Antonio Maurić. Do pobjede su gosti stigli u 83. minuti golom Isaaca Ayume.

Zaiskrilo se na terenu već u sedmoj minuti kada su gosti uzaludno tražili crveni karton nakon, činilo se, grubog prekršaja Diopa na Radoševiću. Prva smislena akcija kreirana je u 15. minuti, od strane domaćina te je odmah rezultirala pogotkom.

Nakon kombiniranja Krivaka i Šituma potonji je poslao dobru asistenciju prema Stojakoviću koji je pogodio za startno slavlje domaćeg sastava. Nakon pogotka nastavila se nešto bolja igra Lokomotive koja je mogla povećati vodstvo u 27. minuti i to zaslugama gostiju. Marešić je tom prilikom bio vrlo blizu da pogodi vlastitu mrežu.

Veliku šansu Lokomotiva je propustila u 39. minuti. Na pladnju je gol za 2-0 imao Krivak, ali nije uspio naciljati praznu mrežu. Nakon što je Lokomotiva ostala bez drugog gola do odlaska na odmor je uslijedila kazna na drugoj strani.

U drugoj minuti nadoknade Maurić je bio precizan iz slobodnog udarca sa skoro 30 metara i pulska momčad je tako, prilično nenadano, kraj prvih 45 minuta dočekala bez rezultatskog zaostatka.

Znatno bolja igra Lokomotive nastavljena je i u drugom poluvremena. U 47. minuti je blokiran udarac Antolića, kao što je zaustavljen i pokušaj Šituma pet minuta kasnije. Između te dvije šanse domaćina pokušala je i Istra 1961 u 53. minuti kada je Rozić nepotrebno odugovlačio u potencijalnoj dobroj situaciji.

U 65. minuti je poništen pogodak Lokomotive zbog zaleđa. Domaćin je sve do završnice nastavio s napadima i pokušajima da drugi put povede, ali su svi promašaji na kraju skupo plaćeni. U 76. minuti je prvo zaprijetio Lawal, dok se u 83. dogodio preokret. Frederiksen je ubacio loptu, a Ayuma je postigao pogodak koji je šokirao domaćina koji je sve do kraja ostao bez pravog odgovora.

Kasnije tijekom subote još će od 18 sati igrati Varaždin – Slaven Belupo.