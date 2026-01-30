Istra i Lokomotiva podijelili bodove na otvaranju kola, gol gostiju provjeravao se šest minuta

Istra je u susret ušla nakon slavlja 2:1 protiv Hajduka na Poljudu, dok su Zagrepčani prethodno bili bolji od Vukovara istim rezultatom.

Prvo uzbuđenje dogodilo se u 13. minuti kada je Istra povela. Emil Frederiksen je s desne strane uposlio Smaila Prevljaka, koji je utrčao iza obrane Lokomotive i pogodio mrežu Josipa Posavca.

Lokomotiva je izjednačila u 35. minuti nakon brze akcije: Aleksandar Trajkovski je gurnuo loptu u prostor, a Dušan Vuković je ostao sam pred Frankom Kolićem i pogodio za 1:1. Kod pogotka se šest minuta provjeravalo potencijalno zaleđe, ali na kraju je ostao važeći.

U nastavku nije bilo značajnijih prilika, sve do samog kraja. U 90. minuti Franjo Posavac je pokušao s distance, ali je vratar Istre Kolić sjajno reagirao i sačuvao bod svojoj momčadi.