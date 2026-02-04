Hajduku ipak propao posao od pola milijuna eura

Ipak ništa od odlaska iz Splita.
Abdoulie Sanyang Bamba (26) neće preseliti u redove bjeloruskog prvaka Vitebsk, iako su klubovi postigli načelni dogovor oko transfera. Hajduku je propao posao u kojem je trebao zaraditi pola milijuna eura.
Bambi ne odgovaraju mu ni liga ni klimatski uvjeti i navodno bi radije ostao na Poljudu i do kraja sezone pokušao vratiti status standardnog prvotimca, doznaju Sportske novosti.
Bamba je u Hajduk stigao iz Grenoble u transferu vrijednom oko 700 tisuća eura. Ugovor s Hajdukom ima do ljeta 2027. godine. U dosadašnjem dijelu prvenstva zabio je dva gola i upisao tri asistencije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!