Hajduk zbog ozljede Ivušića vraća bivšeg vratara?

Podijeli :

PIOTR KUCZA via Guliver

Dobro poznato lice moglo bi se vratiti na Poljudu.

Situacija s vratarskom linijom u Hajduku postaje sve složenija. Zbog ozbiljnije ozljede Ivice Ivušića, koja bi ga mogla udaljiti s terena do završetka sezone, splitski klub prisiljen je razmišljati o dodatnom rješenju među vratnicama. U takvim okolnostima priliku je dobio mladi Toni Silić, no u klupskim uredima razmatra se i opcija povratka iskusnog čuvara mreže.

Jedno od imena koje se pojavilo u tom kontekstu je Dante Stipica. Riječ je o 34-godišnjem vrataru koji je nogometno odrastao u Hajduku i koji je već nosio bijeli dres u seniorskoj konkurenciji. Tijekom svog prvog mandata u Splitu skupio je više od 70 službenih nastupa prije nego što je 2018. godine napustio klub i karijeru nastavio u inozemstvu.

Dobro upućeni Dalmatinski portal navodi kako je transfer iskusnog vratara blizu realizacije.

Nakon odlaska s Poljuda, Stipica je kratko branio u Bugarskoj, a zatim se preselio u Poljsku, gdje je posljednjih godina bio član Pogona iz Szczecina. Jedno vrijeme proveo je i na posudbi u Ruchu iz Chorzówa, dok ove sezone nastupa za drugu momčad Pogona u četvrtom razredu poljskog nogometa.

Eventualnim povratkom u Hajduk, Stipica bi imao ulogu pričuvnog vratara, a po oporavku Ivušića bio bi dodatna opcija u golmanskoj rotaciji. Iako mu je tržišna vrijednost danas znatno niža nego prije nekoliko godina, kada je dosezala 1,5 milijuna eura. Iskustvo i poznavanje kluba mogli bi biti presudni faktori u ovoj situaciji.

Tijekom karijere, osim Hajduka, Stipica je branio i za Zmaj iz Makarske, Solin te Primorac iz Stobreča.