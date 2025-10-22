Hajduk u Gorici nije slavio točno 600 dana, može li Garcia prekinuti taj niz?

Splićani su drugi na tablici sa 22 boda, koliko ima i Dinamo, ali s boljom gol razlikom, dok je Gorica osma sa 11 bodova. Momčadi ulaze u susret u potpuno različitim raspoloženjima; Hajduk u domaćem prvenstvu bilježi tri pobjede u nizu, računajući Kup – četiri, dok Turopoljci pod vodstvom Marija Carevića imaju tri poraza u nizu, a posljednju pobjedu upisali su prije mjesec dana protiv Slaven Belupa.

Hajduk u petak gostuje u Gorici, evo kakvo je stanje s Livajom ‘Hajduk će se do kraja boriti za naslov. Dinamo? Razočarao je protiv Osijeka, ali…’

Zanimljiv je statistički okvir susreta. Naime, u petak će biti točno 600 dana od posljednje Hajdukove pobjede u Gorici. Bilo je to 9. ožujka 2024., kada su Splićani slavili 0:3 pogocima Marka Livaje, Yassine Benrahoua i Rokasa Pukštasa. Na klupi Hajduka tada je sjedio Mislav Karoglan, a kod domaćina Dinko Jeličić.

Ta pobjeda ostaje jedina u posljednjih pet međusobnih susreta u Velikoj Gorici. U ostala četiri susreta, Gorica je upisala dvije pobjede, dok su dva susreta završila bez pobjednika.

Splićani predvođeni Gonzalom Garcijom nadaju se prekinuti niz od 600 dana bez pobjede u Turopolju i, barem privremeno, zasjesti na vrh ljestvice. Uostalom, slavljem u Puli proteklog vikenda dokazali su da znaju prekidati tradicije, zaustavivši Istrin niz od 16 uzastopnih utakmica bez poraza na Aldo Drosini.