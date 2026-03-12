Hajduk i Dinamo dobili ogromne kazne za divljanje na derbiju, platit će potpuno jednake iznose

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Disciplinski sudac SuperSport HNL objavio je kazne za događaje iz 25. kola prvenstva. Najveće novčane sankcije izrečene su nakon derbija između HNK Hajduk Split i GNK Dinamo Zagreb, odigranog 8. ožujka na Stadion Poljud, u kojem je Dinamo pobijedio 3:1.

Hajduk je kažnjen s 25.000 eura zbog korištenja pirotehnike, dok mora platiti dodatnih 10.000 eura zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja. Prema članku 38. disciplinskog pravilnika izrečena mu je objedinjena kazna od ukupno 35.000 eura.

Jednaku ukupnu kaznu dobio je i Dinamo. Zagrebački klub mora platiti 28.000 eura zbog pirotehnike te još 7.000 eura zbog rasističkog ili diskriminatornog ponašanja.

Osim ta dva kluba, sankcije su dobila još tri sudionika 25. kola. NK Istra 1961 kažnjena je s 800 eura zbog pirotehnike na utakmici protiv NK Osijek odigranoj 6. ožujka.

Na susretu između HNK Vukovar 1991 i HNK Rijeka, igranom 8. ožujka, oba su kluba također kažnjena zbog pirotehnike. Vukovar mora platiti 700 eura, dok je Rijeci izrečena kazna od 800 eura.