Gorica slavila u Osijeku i praktički izbacila Vukovar iz SHNL-a

Podijeli :

HNK Gorica

Nogometaši Gorice u 31. kolu HNL-a su svladali Vukovar 1991 s 2:1 (1:1) na osječkom Gradskom vrtu čime su sebe dodatno odmaknuli od dna ljestvice, a baš tamo još žešće pritisnuli svog današnjeg suparnika.

Gorica je ostala osma te sada ima 35 bodova. Pretposljednji Osijek je na 31 bodu, dok je Vukovar 1991 posljednji s 24 i nakon rezultata ovog kola dodatno se približio ispadanju iz elitnog ranga hrvatskog nogometa. Dan ranije Osijek je ostvario važnu pobjedu na Poljudu protiv Hajduka od 1:0.

Gosti iz Velike Gorice su poveli u 19. minuti golom Žana Trontelja, dok je u nadoknadi prvog dijela dosuđen jedanaesterac za domaćina, a Jakov Puljić je bio precizan za 1:1. Pobjednički pogodak gosti su dali u 66. minuti kada je s bijele točke pogodio Ante Erceg za konačnih 2:1.

Bolje je susret otvorila domaća momčad, a prva veća šansa dogodila se u 12. minuti. Domaći igrač Gonzalez je opasno zaprijetio udarcem s 20 metara, ali je lopta prošla pored vratnice. Sedam minuta kasnije postignut je prvi pogodak, a povela je Gorica.

Vrlo lijepu asistenciju je upisao Pozo koji je uposlio Trontelja. Slovenski nogometaš je u trku žestoko potegnuo iskosa te je matirao domaćeg vratara Bulata i Goricu doveo u vodstvo od 1:0. Smirila se utakmica po pitanju prilika nakon pogotka.

Vukovar 1991 je i dalje izgledao ambicioznije na terenu, ali su Velikogoričani vrlo lako zaustavljali domaće pokušaje te su kontrolirali susret i čuvali vodstvo. Vrlo lako je Gorica mogla i do drugog pogotka u 39. minuti.

Efektno je tada Pršir driblingom iz igre izbacio jednog suparničkog igrača, ali je na njegov udarac odlično intervenirao golman Bulat i spriječio novo gostujuće slavlje. I kada se očekivao kraj prvog dijela Vukovar 1991 je stigao do izjednačenja.

Nakon sudara u gostujućem šesnaestercu, VAR intervencije i pregledavanja snimke, dosuđen je jedanaesterac za Vukovar 1991, a siguran je s bijele točke za 1:1 bio Puljić.

Od početka drugog dijela bila je vidljiva promjena snaga na terenu. Gorica je bila momčad koja je diktirala tempo, a prvu veliku šansu gosti su imali u 54. minuti. Pozo je tada ostavio loptu Pavičiću koji je s 20 metara iskosa naciljao okvir vrata.

Energična igra Gorici je brzo donijela novo vodstvo na susretu. Opet je koban po domaćina bio Pozo na kojem je napravljen prekršaj, a Erceg je u 66. minuti s bijele točke pogodio za 2:1 Velikogoričana.

Sve do same završnice nije bilo pravih šansi, a onda je domaćin u završnici krenuo u posljednje nalete. Gurlica je u 88. minuti pucao glavom, ali neprecizno i Vukovar 1991 je time upisao poraz koji ga gura natrag u rang niže.

U srijedu će još igrati Varaždin – Rijeka od 17.45 sati, dok je zadnja utakmica na rasporedu u 20.15 sati, a u Puli igraju Istra 1961 – Dinamo.

U utorak je prvo Lokomotiva nakon preokreta u Zagrebu svladala Slaven Belupo 2:1, dok je potom Osijek iznenadio Hajduk na Poljudu te je slavio s 1:0.