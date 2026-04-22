Ovo je vjerojatni sastav Dinama za utakmicu s Istrom

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nogometaši Dinama danas od 20.15 sati u 31. kolu HNL-a gostuju kod Istre 1961.

Dinamo na Aldo Drosini na pobjedu čeka više od dvije godine, još od kraja siječnja 2024. godine, a posljednji poraz u HNL-u u ovoj sezoni doživjeli su upravo od pulske momčadi početkom studenog prošle godine u Puli.

Trener Dinama Mario Kovačević u najavi je rekao da na put u Pulu ne idu Gabriel Vidović i Scott McKenna, a mala je vjerojatnost i da će zaigrati Ismael Bennacer.

Vjerojatni sastav Dinama za Istru:

Livaković – Valinčić, Dominguez, Galešić, Perez Vinlöf – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha

Glavni sudac utakmice je Ante Terzić (Podstrana), pomoćnici su mu Dujo Sarić (Klis) i Vice Vidović (Solin). VAR sudac je Dario Bel (Osijek), a AVAR Ivan Matić (Osijek).