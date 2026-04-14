Gorica potpisala kamerunskog braniča

Riječ je o fizički snažnom braniču koji igra na poziciji središnjeg stopera, a ističe se igrom u zraku, čvrstinom u duelima i sigurnim iznošenjem lopte. U klubu vjeruju da će dodatno pojačati konkurenciju u zadnjoj liniji i donijeti stabilnost obrani.

Carević nakon poraza od Hajduka istaknuo bivšeg igrača Bijelih: ‘Obožavam ga i vidim potencijal u njemu’

Iz Gorice su zadovoljni odrađenim poslom:

“Doveli smo igrača koji se profilom savršeno uklapa u naše potrebe. Vjerujemo da će Moustapha brzo uhvatiti ritam i biti važan dio naše obrane”, poručili su iz turopoljskog prvoligaša.

Hadji Issa dolazi kao slobodan igrač nakon što je u siječnju napustio armenski Ararat, gdje je stigao 2023. iz Kameruna. U međuvremenu je bio na posudbi u belgijskom Beverenu. Već se priključio treninzima, a debi se očekuje uskoro.