Carević nakon poraza od Hajduka istaknuo bivšeg igrača Bijelih: ‘Obožavam ga i vidim potencijal u njemu’

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

U 29. kolu SHNL-a Hajduk Split ugostio je na Poljudu Goricu te je golom Marka Livaje došao do minimalne pobjede od 1:0. Nakon susreta izjavu je dao trener Gorice Mario Carević.

“Odigrali smo dva različita poluvremena. Bili smo energetski prazni nakon polufinala Kupa protiv Dinama i to je ostavilo traga. Priprema bez Poze je bila teška, on ima ogromnu važnost u obje faze pa smo išli s dvije radne šestice. Nismo bili dobri u 1. poluvremenu gdje je Hajduk dominirao. U nastavku smo izašli više, imali svoje momentume koje nismo iskoristili. Hajduk je odigrao lošije 2. poluvrijeme, ali je imao bolje šanse nego u 1. dijelu. Imali smo šanse za izjednačiti, ali falilo je mirnoće”, rekao je Carević.

“Utakmica u Kupu je bila iscrpljujuća, imam igrače koji se po profilu jednostavno ne mogu oporaviti. Nije lako držati taj tempo svaka tri dana. Fale nam Pozo i Erceg koji igra odlično u posljednje vrijeme. Imamo dobre alternative za neke pozicije, a za neke ne, tu se malo ‘krpamo'”, dodao je trener Gorice.

Posebno je istaknuo veznjaka Antu Kavelja koji je ove sezone standardan pojedinac:

“Kavelja znam iz Solina, ja sam ga doveo u Šibenik pa Goricu; obožavam ga i vidim ogroman potencijal u njemu, dogurao je do ui-21 reprezentacije. Imam povjerenja, ogroman je kapacitet i ima sjajne radne navike. Poboljšao je neke stvari koje nisu bile razini, a što se tiče prepoznavanja prosotrora, drugih lopti, pozicioniranja – tu je besprijekoran. Ako nastavi ovako, može napraviti sjajnu karijeru.”

“Primili smo gol glupo. Kada pripremamo utakmice s Dinamom i Hajdukom, neke situacije ne možeš braniti. Očekujem da nas netko izdominira kvalitetom, ali ne volim kada mi pogriješimo za gol. Možda smo impresionirani atmosferom… U nastavku smo se stabilizirali i izgledali dobro”, zaključio je Carević.