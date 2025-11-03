Gorica deklasirala Lokomotivu i zaključila 12. kolo HNL-a

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

U posljednjem susretu 12. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobijedila Lokomotivu sa 4-1 prekinuvši niz od četiri uzastona poraza.

Nakon četiri uzastopna ligaška poraza od Hajduka (1-3), Varaždina (1-3), Rijeke (1-3), te Osijeka (0-1), Gorica je napokon pronašla put do pobjede.

Bila je to sjajna utakmica, posebno “ludih” uvodnih osam minuta s tri gola.

Domaćin je poveo već u četvrtoj minuti sjajnim golom Ikera Poza. Katić je izgubio loptu na rubu šesnaesterca, a Španjolac odlično pogodio suprotni vratarev kut. Lokomotiva je mogla izjednačiti minutu kasnije. Matijaš je loše reagirao nakon ubačaja iz kornera, lopta je pala na volej Diopu koji je sa sedam metara pucao preko gola.

U šestoj minuti već je bilo 2-0 nakon nevjerojatnog autogola. Aleks Stojaković je s centra vratio jaku loptu vrataru Posavcu, koji je nije uspio stići i ona je završila u golu.

Tek što se krenulo s centra Stojaković se donekle iskupio. Glavom je pucao na ubačaj s desne strane, lopta je pogodila u glavu Filipovića te se odbila u gredu, a od nje u leđa vratara Matijaša završivši u mrežu.

U 18. minuti vidjeli smo novu veliku priliku, Pršir je izašao ispred Posavca, no vratar Lokomotive je sjajno reagirao. No, u 33. minuti Pršir nije promašio. S desne strane je odlično ubacio Trontelj, a Pršir glavom zabio za 3-1.

U nastavku susreta Lokomotiva je pritisnula, međutim bez prave prilike, dok je Gorica čekala priliku za kontru i dočekala je u 77. minuti. Pršir je odličnom loptom uposlio Ognjena Bakića, koji je došao sam do Posavca i rutinski zabio za 4-1.

Gorica je osma sa 14 bodova, dok je Lokomotiva peta s dva boda više.

U subotu je Dinamo pobijedio Rijeku sa 2-1, dok su Istra 1961 i Vukovar 1991 odigrali 1-1. Obje utakmice igrane u nedjelju, Slaven Belupo – Hajduk, te Osijek – Varaždin završile su bez golova.

Hajduk vodi sa 26 bodova, Dinamo ima 25, dok je Slaven Belupo treći sa 17 bodova. Slijede Varaždin, Lokomotiva i Istra 1961 sa po 16 bodova. Rijeka i Gorica imaju po 14, a Osijek i Vukovar 1991 po 10 bodova.