Gattuso poručio da bi potpisao bod protiv Rijeke te otkrio na kojeg igrača je najviše ljut

HNK Hajduk Split

Talijanski stručnjak na klupi Hajduka je sudjelovao na konferenciji za medije nakon derbija s Rijekom.

U derbiju 17. kola SuperSport HNL-a Hajduk i Rijeka su pred 29.489 gledatelja na Poljudu odigrali 2-2.

Hajduk je dva puta vodio, ali se Rijeka oba puta vratila i sačuvala remi ostavši tako i nakon 17 kola bez poraza.

Za domaći sastav dvostruki strijelac je bio Anthony Kalik (7, 36), dok su za Rijeku zabili Niko Janković (12) i Lindon Selahi (47).

Nakon utakmice je na Poljudu održana i konferencija za medije na kojoj se pojavio Gennaro Gattuso:

“Nisam razočaran. Ako ste primijetili, pokušali smo pobijediti. Gol Lučića je moja greška, takve stvari se događaju. Dva naša gola su krenula od Lučića, to je moj tip nogometa. Drugi gol je naša krivica, takve stvari se ne događaju na utakmicama pionira. Zadovoljni smo igrom protiv momčadi koja je primila samo pet golova. Patili smo u prvih 25 minuta zbog brzine njihovih krilnih napadača. Realnost je takva. Nemamo ekstra jaku momčad da ovakve utakmice pobjeđujemo. Odigrali smo odličnu utakmicu. Ponosan sam na igrače”, započeo je Talijan.

Potom su uslijedila pitanja novinara koje je zanimalo smatra li Gattuso ovaj remi osvojenim bodom ili kao izgubljena dva boda, u kontekstu borbe za naslov:

“Kao trener uvijek gledam kako je igrana utakmica. Zabili smo dva gola, zadovoljan sam bodom. Da mi je netko ponudio ovakvu igru i bod potpisao bih ga. Mislim da možemo biti ponosni na ovu veliku utakmicu. Dobro znamo da je velik pritisak, 20 godina bez titule. Drugi gol je danak neiskustva, a to se u modernom nogometu jako skupo plaća. Baš jutros smo analizirali Rijekine prekide, a onda se dogodi ovakav gol.”

Jedan od novinara istaknuo je kako su Rakitić i Krovinović zamijenili mjesta te je Sigur ulazio u sredinu, ali kao da je to prestalo funkcionirati nakon pogreške Lučića:

“Jako dobro pitanje. Rakitića sam više vidio da se spušta po loptu. To je bilo malo više rizično, a nakon greške Lučića uvukao se strah kod igrača. Vidio sam da je to dobar način za ugroziti Rijeku i do gola za 1:1 to je odlično funkcioniralo, lagano smo izlazili.”

Objasnio je i razliku između nogometa koji je Hajduk igrao u prvom i drugom poluvremenu:

“Nogomet je takav. Kad primiš gol nakon dvije minute igre to te totalno poremeti. U prvom poluvremenu smo iznosili loptu preko Uremovića, Prpića i Melnjaka. U drugom poluvremenu smo se dodavali po liniji, a to kod Rijeke ne prolazi. Drugo poluvrijeme je trajalo niti pola sata čiste igre.”

Osvrnuo se na Kalika, Biuka i Durdova:

“Svaki igrač može imati dobre i loše trenutke. Na Biuka sam najviše ljut jer se pomaknuo iz živog zida kod drugog gola Rijeke. Za Durdova je to više krivica momčadi, nije bilo situacija jedan na jedan. Kalik dva gola, apsolutno njegova zasluga. Kada sam došao prije šest mjeseci svi su ga vrijeđali i omalovažavali. On je zaslužio ovakvu večer. Radi za momčad. Posebno mi se svidio njegov intenzitet u presingu. Čak je i tehnički bio na višoj razini.”

Rijeka i Hajduk su tako ostali bodovno izjednačeni u vrhu s 33 boda, a Dinamo je treći sa zaostatkom od sedam bodova.