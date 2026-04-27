Klub hrvatskog golmana upisao važnu pobjedu i ugurao se u doigravanje za La Ligu

Podijeli :

Manu Reino DeFodi Images via Guliver Image

U 37. kolu španjolske La Lige 2, drugog ranga tamošnjeg nogometa, Cadiz je ugostio Las Palmas i na koncu upisao poraz od 2:1.

Taj rezultat značajan je za obje momčadi. Las Palmas je ovim slavljem skočio tri pozicije na ljestvici La Lige 2 te sada drži peto mjesto koje vodi u doigravanje za plasman u elitni rang.

Cadiz je, s druge strane, u suprotnoj situaciji. Oni se nalaze na 18. mjestu te se grčevito drže iznad zone ispadanja. 19. Huesci, posljednjem putniku u niži rang, bježe dva boda pet kola prije kraja pa ih čeka velika bitka za ostanak.

U ovoj pobjedi Las Palmasa ulogu je imao i hrvatski vratar Dinko Horkaš. On je ove sezone standardni vratar kanarske momčadi, a lani je čak imao privilegiju braniti u La Ligi. Ove sezone skupio je 13 utakmica bez primljenog gola te se pokazao kao važna karika.

Horkaš je inače u svojoj karijeri branio za Dinamo, Zrinjski iz Mostara, Varaždin, Posušje te bugarski Lokomotiv Plovdiv iz kojega je prešao u Las Palmas 2024. godine.