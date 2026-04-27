Evo što se sve mora poklopiti da Dinamo bude nositelj kroz sva pretkola Lige prvaka

Stanusic via Guliver Image

Nogometaši Dinama u nedjelju su po 26. put u povijesti osvojili naslov prvaka Hrvatske. Četiri kola prije kraja imaju čak 15 bodova prednosti ispred Hajduka, pa ostatak sezone mogu odigrati bez rezultatskog pritiska.

Nakon što su i matematički osigurali titulu u SuperSport HNL-u, iz kluba su potvrdili da će novu sezonu otvoriti 21. ili 22. srpnja utakmicama drugog pretkola Lige prvaka. Uzvrati su na rasporedu tjedan dana kasnije, nakon čega počinje i novo prvenstvo.

Dinamo će protivnika saznati na ždrijebu 17. lipnja, a vrlo je vjerojatno da će to biti pobjednik nekog para iz prvog pretkola, koje se igra početkom srpnja. U drugoj rundi kvalifikacija sudjeluje 12 parova, pri čemu se pobjednicima iz prve faze pridružuje devet izravno uključenih prvaka.

Među potencijalnim protivnicima ističu se Thun i Mjällby, koji neće biti nositelji i mogli bi predstavljati ozbiljan izazov. U krugu mogućih suparnika nalazi se i Borac iz Banje Luke.

Za razliku od prošle sezone, kada je zbog visokog koeficijenta preskočio faze i morao izbaciti samo Qarabağ za ulazak u elitno natjecanje, ove godine takav scenarij nije moguć. Očekuje se da će osvajač Lige prvaka izboriti mjesto kroz domaće prvenstvo, pa će izravan plasman u skupinu dobiti klub s najboljim koeficijentom među kvalifikantima.

Glavni kandidat za to je Šahtar Donjeck, koji nekoliko kola prije kraja ima uvjerljivu prednost u ukrajinskom prvenstvu ispred Čerkasija. Teoretsku prijetnju predstavljaju ishodi u Grčkoj i Škotskoj, no Olympiakos i Rangers trenutačno zaostaju za vodećima u svojim ligama.

Dinamo je trenutno četvrti po koeficijentu među klubovima u kvalifikacijama. Ispred su Šahtar, Midtjylland i Crvena zvezda, koja ima isti koeficijent kao Dinamo, ali bolji učinak u aktualnoj sezoni.

Za zagrebački klub ključno je ostati među prvih pet kako bi zadržao status nositelja u play-offu, gdje se deset momčadi bori za pet mjesta u Ligi prvaka. Iako je siguran nositelj u drugom i trećem pretkolu, taj status u završnoj fazi još nije zajamčen.

Ako titule u svojim ligama osvoje Olympiacos (ili PAOK), Rangers i Ferencváros, Dinamo bi mogao pasti na šesto mjesto i izgubiti povlašteni status. U tom slučaju moguć je i potencijalni dvoboj s Crvenom zvezdom u play-offu za ulazak u Ligu prvaka.

Postoji i sigurnosna mreža. Ako Dinamo ispadne već u drugom pretkolu Lige prvaka, natjecanje nastavlja u trećem pretkolu Europskoj ligi. Prođe li tu fazu, osigurava barem ligašku fazu Konferencijske lige, a u slučaju ispadanja ide u play-off tog natjecanja. To znači da “Plavi” imaju više prilika za izboriti europsku jesen. Dovoljan je samo jedan uspješan dvomeč za plasman u najmanje ligašku fazu Konferencijske lige.