Garcia: Zaslužili smo više. Šego nikad ne promašuje onakve šanse, teren je bio natopljen

Hajdukov trener Gonzalo Garcia nije djelovao razočarano nakon remija u Koprivnici protiv Slaven Belupa.

Izuzev prvih 15-ak minuta, Hajduk je u Koprivnici bio bolja momčad i bliži pobjedi, ali završilo je 0:0 čime su Splićani ostali na vrhu SHNL-a.

“Bila je teška utakmica, solidna predstava od nas. Slabije smo krenuli, ali poslije smo rasli kroz utakmicu. Nije lako kada igrate protiv momčadi poput Slaven Belupa koja je imala puno energije. U drugom dijelu smo tražili gol, bila je teška utakmica u kojoj je samo gol nedostajao. Slaven je imao možda jednu pravu priliku. Zadovoljan sam s igrom, ali ne i rezultatom”, komentirao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Ključnim se pokazao nevjerojatan promašaj Michelea Šege iz prvog poluvremena. To je Garciju šokiralo.

“Kada pogledate kakav je teren bio – da! Bilo je jako sklisko, 16-erci su bili natopljeni vodom. Ali inače on to nikada ne promašuje, zadovoljan sam kako igra”, smatra Garcia.

Kako je igrao Slaven?

“Znamo da Slaven igra agresivno, danas su pogotovo u početku bili takvi. Mi smo u drugom dijelu to uspjeli bolje iskontrolirati. Kada smo stvorili par šansi kao rezultat pas igre, onda su i oni malo popustili s pritiskom. Razočaran sam jer su dečki više zaslužili, ali igra je bila dobra.”

Garcia je dodao:

“Ne gledam sad previše na ljestvicu, bodovi koje imamo odražavaju ono što smo odigrali. Možda smo mogli skupiti još poneki, ali bitno je da igramo dobro, da rastemo, a bodovi će doći. Zadovoljan sam kako smo igrali u većini utakmica.”