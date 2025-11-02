UŽIVO OD 16: Hajduk u Koprivnici zaključuje niz od pet uzastopnih gostovanja

Pobjedom Dinama nad Rijekom u subotu Hajduk ponovno dijeli prvo mjesto s Modrima na tablici SuperSport HNL-a. Tako će Bijeli u Koprivnici, na petom uzastopnom gostovanju, tražiti novo odvajanje na vrhu. Utakmica kreće u 16 sati.
10:35
Nekada mina, a sada mušterija
Hajduk je prije nekoliko godina uvijek strepio kada bi morali gostovati u Koprivnici. Nerijetko bi Farmaceuti tamo otkidali bodove Bijelima, no od 2023. godine situacija se promijenila.
Splićani su tada slavili 1:0 te su započeli nevjerojatan niz. Upisali su šest uzastopnih pobjeda, a da Koprivničanima nisu dopustili nijedan pogodak. S druge strane, Bijeli su postigli sedam pogodaka u tom razdoblju.
10:33
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba. Pomagat će mu Dario Kolarević iz Zagreba i Marko Maloča iz Zagreba, a četvrti sudac je Oliver Romić iz Osijeka.
VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Anto Marić iz Zagreba.
10:33
Tko nedostaje?
Hajduk ima nekoliko važnih izostanaka uoči susreta sa Slaven Belupom. Gonzalo Garcia neće moći računati na kapetana Marka Livaju, a ni na Rokasa Pukštasa koji je u prošlom kolu zaradio četvrti žuti karton. Već duže vrijeme u kadru nema mladog Marina Skelina, a ni Ismaela Dialla. Za ovaj susret upitan je i Anthony Kalik.
Što se tiče Slaven Belupa, njima nedostaje samo Ivan Božić kojega nema još od 23. kolovoza.
