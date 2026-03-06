Garcia uoči Dinama: ‘Za Krovinovića su ovo bili teški dani, a moguće je da Livaja i Šego zaigraju zajedno’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk i Dinamo u nedjelju od 15 sati na Poljudu igraju najveći derbi hrvatskog nogometa. Dinamo u susret ulazi kao vodeća momčad prvenstva sa sedam bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka.

Je li poraz u Rijeci najteži za Vas u karijeri?

“Utakmica je gotova i neću puno pričati o njoj. Ponosan sam na posao koji su igrači napravili protiv Rijeke. Borili su se i bili organizirani. Neki od njih su se jako poboljšali. Jako mi je drago vidjeti to i njihovu reakciju na ovako teške utakmice. Tužan sam jer igrači nisu dobili ono što su zaslužili.”

Možemo li očekivati neke promjene u sastavu?

“Moramo vidjeti, imam u glavi zamisao kako želimo igrati. Sve je moguće. Za Krovinovića su ovo bili teški dani. Moramo i to uzeti u obzir. Moguće je da će Livaja i Šego igrati zajedno, takvo nešto već smo igrali.”

Krovinović je doživio puno uvreda. Imate li opcije za zamijeniti ga?

“Smatramo da su normalne neke stvari koje nisu normalne. Ne možeš vrijeđati ljude tako. Vrijeđaju i mene. Navikao sam. Igrači su ljudi i griješe, a nekad to zaboravljamo. Napadaš nekoga, a ne znaš što on prolazi u životu. Nemamo empatije, je*e nam se kako se taj drugi osjeća i to je tužno. Nemamo tu sto igrača. Moramo vidjeti kako se osjeća Krovinović i vidjet ćemo tko će igrati. Pogreške se događaju i to je život.”

Kako vratiti igrače na pravu mentalnu razinu nakon poraza od Rijeke?

“Oni su motivirani. Nitko nije odustao. Čak i ako gubiš 5:0, kod mene ne smiješ odustati. To je mentalitet koji gradimo. Igrači su bili razočarani i ljuti. Rekao sam jučer da si uzme slobodno tko želi, ali svi su došli na trening.

Nitko nije tužan, svi su motivirani i u nevjerici kako im se ovo dogodilo. Mi smo profesionalci, naš je posao motivirati se i igrati. Nije me briga kako. Ako se ne možeš natjerati da budeš na najvišoj razini, onda ne zaslužuješ igrati.”

Što možete reći o Dinamu?

“Dinamo je jako jaka momčad. Može napraviti dvije jako dobre momčadi od svog rostera. Imaju fantastičnog trenera. Filipović je odličan golman, ali Livaković je donio iskustvo igranja u reprezentaciji. On je vođa. Dinamo pobjeđuje u ligi s velikim razlikama. Nije to lako, vidi se da svi rade dobar posao.”

Što poručujete navijačima Hajduka?

“Treba nam podrška. Ako su ljuti, to je u redu. Ja nisam bio ljut, samo razočaran s krajem utakmice. Mi smo dali sve što smo mogli. Neka navijači budu ponosni jer su njihovi igrači dali sve od sebe. Pogledajte kako su dečki poput Brajkovića, Pukštasa i Šege ušli u utakmicu.

I ja sam dobio prvi crveni u životu, bio sam razočaran. Očekujemo da navijači budu uz nas jer to zaslužujemo. Nije stvar rezultata, nego što se svaki put događaju sranja oko nas.”