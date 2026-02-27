Garcia: Sigur je pogriješio, a o Kupu i Rijeci ne razmišljam. Silić? Dalić će zvati one koji zaslužuju

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Hajdukov trener Gonzalo Garcia najavio je nadolazeći okršaj 24. kola SHNL-a protiv Varaždina u gostima.

Hajduk se nada nastavku pozitivne serije nakon tri uzastopne pobjede bez primljenog pogotka (Slaven, Osijek i Rijeka), kako bi se vodećem Dinamu približio na samo dva boda prije nego što Plavi odigraju svoj susret s Goricom u nedjelju 1. ožujka.

Splićani ove sezone još nisu uspjeli svladati Varaždin – u gostima je izgubio 2:0, a doma remizirao 1:1. Kako će proći treći put, znat ćemo u subotu od 17:45 sati.

“Varaždin je dobro organizirana momčad, klub radi marljivo. Uvijek je teško igrati protiv nas, fizički su snažni, agresivni, blizu vas u obrani. Nadam se da ćemo ući s energijom da pobijedimo i nastavimo dobar tempo”, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za medije.

Dinamo je prošlog tjedna razotkrio neke slabosti Varaždina.

“Istina je da je u prvom poluvremenu Varaždin mogao zabiti nekoliko puta. Da je zabio, to bi bila drukčija utakmica. No, Dinamu ne treba puno šansi da zabiju, fizički su dosta jaki i kazne vas. Ali to nije pokazalo slabost Varaždina po mom mišljenju nego snagu Dinama.”

Hodak, Marešić i Livaja od prve minute?

“Imamo tjedan s tri utakmice koje će biti teške za nas. Nemamo veliku momčad sad, pa ćemo koristiti različite igrače. Trebamo svakoga, ne znam hoće li u ovoj, možda oni koji počnu ovu neće iduću, vidjet ćemo.”

Novinari su Garciju upitali je li vratar Toni Silić zaslužio poziv izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića.

“Mislim da će Dalić pokušati pozvati one koji zaslužuju. Silić je veliki talent, mlad golman koji će mislim zasigurno biti u reprezentaciji ako nastavi s ovakvim radom i ponašanjem. Nisam izbornik, pa ne mogu reći.”

Sljedećeg tjedna Hajduk čeka kup-ogled u četvrtfinalu u gostima kod Rijeke, a onda za vikend i veliki derbi s Dinamom na Poljudu. Je li ta utakmica u Kupu možda važnija od ove u Varaždinu?

“Ne, mislim da imamo dovoljno vremena za odmoriti. Ako izađeš s drugom momčadi u subotu, onda će reći da nemamo ambicije u prvenstvu. Zato ćemo u subotu ići najbolje što možemo i isto tako u srijedu. Možda ćemo koristiti drugačije igrače, ali ne zbog toga već su drukčiji protivnici.”

Almena, Sigur?

“Almena je pokušao trčati prošli tjedan i gležanj mu je opet natekao. Ja bih isto volio znati što mu je. Navikavamo se igrati bez njega kao što smo prije morali bez Pukštasa. Sigura nema tri utakmice, bila je situacija, nije mislio to napraviti. Samo je napravio, to je bila pogreška.”

Stoperima Šarliji i Raciju prijete kartoni koji bi ih izbacili iz sljedeće utakmice.

“Ako igraš s oba i oba požute, onda ih gubiš za derbi. Zato bi pametno bilo izostaviti jednog od njih. No, to ćemo još vidjeti”, najavio je Garcia.