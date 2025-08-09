Garcia: Igramo Europu, ali treba misliti i na HNL. Dinamo? Neće biti lako boriti se s njima

Na konferenciji za medije susret je najavio trener Bijelih, Goncalo Garcia:

“Siguran sam da imamo karakter. Pobijedili smo utakmice u kojima smo bili bolji od protivnika, ali bilo je nekih situacija u kojima nismo imali sreće. U tim situacijama pokazuje se karakter, vraćali smo se. Mislim da su igrači sretni, to se prenosi na stadion i navijače”, rekao je Garcia u uvodu pa odgovorio na pitanje hoće li biti promjena u sastavu:

“Moguće. Nemamo baš vremena za pripremu utakmicu. Svi se osjećaju dobro i spremno. Vjerojatno ćemo napraviti promjene na pozicijama gdje imamo rješenja. Uvjeren sam da će svi igrači biti na dobroj razini.”

Nema Livaje i Rebića, tko će umjesto Livaje?

“Imamo drugog igrača. Vrlo sam sretan sa svim igračima. Momčad je važna, svi igrači su važni, svakome vjerujem. Onaj tko bude igrao na poziciji Livaje će vjerujem biti dobar. Marko je naravno drukčiji igrač, ali pronaći ćemo rješenje.”

U kakvom je stanju Rebić?

“Tek je stigao. Vidjeli ste protiv Dinamo Cityja da treba vremena. Trenirao je individualno. Ima nesreću jer nemamo puno vremena za trening, ali radi naporno. Otvoren je za savjete, sluša…”

Kako komentirate dosadašnje izvedbe Ivušića, Karačića i Pajazitija?

“Novi su igrači, ali zadovoljan sam. Ivušića tražimo neke stvari koje se od njega možda prije nisu tražile. Golove koje je primio teško je bilo braniti. Karačić isto ima drukčiju rolu nego u Lokomotivi. Hrabar je, dolazi u završnici, daje nam dosta toga. Pajaziti je igrač kojeg sam znao najviše od njih. Odličan je igrač, pametan, vrlo dobar za naš način igre. Mislim da raste i da će s vremenom biti sve bolji. Ima talent i inteligenciju.”

Na klupi Gorice je Mario Carević, najavljuju da u Split stižu na pobjedu?

“Mislim da imaju odličnu momčad. Doveli su vrlo dobre igrače. Imaju Pršira, Poza, Pavičića u veznom redu. To su sve dobri igrači. Imaju dobre igrače i u obrani i u napadačkom dijelu. Moramo biti na 100%. Ako ne budemo nećemo pobjeđivati. Igrači to znaju. Carević je dobar trener, s Goricom su uvijek teške utakmice. Sigurno i oni imaju svoje šanse.”

Kakva je situacija u momčadi nakon utakmice protiv Dinamo Cityja?

“Igrači su živa bića. Igraju dosta utakmica, nema vremena između njih za trening. Proteklih tjedana ne treniramo puno. Radimo na osvježenju momčadi, video-analize. Ne možemo više od toga. Mislim da smo momčad u ligi s najviše poteškoća. Važan je ovo period, igramo Europu, ali treba misliti i na HNL. U početku sezone igramo s momčadima koje su svježije, ali adaptiramo se na to.”

Gorica je promijenila dosta igrača, kakva je to momčad?

“Prošle zime kada sam se vratio u Istru oni su doveli nekoliko igrača. Izgubili su ovog ljeta dio igrača, ali doveli su dobre igrače. Imaju dobru momčad, rade dobro, imaju ideju kako igrati. Vrlo su opasna momčad.”

Tek je drugo kolo HNL-a, ali kakav je po vama Dinamo?

“U ovom trenutku ne možemo se uspoređivati s njima. Imaju dosta rješenja na svim pozicijama. Neće biti lako boriti se s njima”, zaključio je Garcia.