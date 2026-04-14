Fruk se ozlijedio protiv Osijeka, poznato kad bi se trebao vratiti na teren

xLobeca MaraxWolfx via Guliver

Toni Fruk je u okršaju s Osijekom u kojem su Riječani izgubili 2:0 dobio udarac u leđa.

“Fruk ima problema s leđima. Ne znamo ništa, morat ćemo to sutra provjeriti s liječnicima. Dobio je udarac u leđa, praktički nije mogao trčati”, rekao je trener Rijeke Victor Sanchez nakon utakmice.

POVEZANO Težak udarac za Rijeku: Mladi Vatreni se ozlijedio, na teren se vraća tek iduće godine?!

U Rijeci su strahovali da bi Fruk mogao puno duže izbivati, ali njegova ozljeda ipak nije teže prirode. Kako piše Novi list, Fruk bi mogao biti spreman već za derbi protiv Dinama ovog vikenda na Maksimiru, a svakako onaj tjedan iza.

Fruk je ove sezone u 45 nastupa za Rijeku u svim natjecanjima upisao 18 golova i tri asistencije.