Evo zašto je dominantna pobjeda Dinama dobra vijest za Hajduk

Dominantna pobjeda Dinama 6:3 protiv Gorice u polufinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa dovela je Hajduk u neobičnu situaciju – Splićani će u finalu imati razlog navijati za najvećeg rivala.
Hajduk je praktički osigurao drugo mjesto u prvenstvu iza gotovo nedostižnog Dinama, no rasplet finala Kupa odlučit će u kojem će europskom natjecanju igrati sljedeće sezone i od kojeg pretkola kreće.
Ako Dinamo osvoji Kup, Hajduk kao drugoplasirani ide u kvalifikacije za Europsku ligu od 1. pretkola. U slučaju da Kup uzme Rijeka, Splićani bi morali u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, ali od 2. pretkola.
Odluka pada 13. svibnja na Opus Areni, gdje će Dinamo i Rijeka izravno odlučiti i o europskoj sudbini Hajduka.
