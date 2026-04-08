Carević: Crveni za Mišića? Neću to komentirati zato što želim i dalje biti na klupi

LukaxKolanovic via Guliver

Dinamo je pobjedom 6:3 protiv Gorice izborio plasman u finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Gorica je dvaput vodila u prvom dijelu golovima Bogojevića (3′) i Sulea (24′), ali su Plavi izjednačavali preko Bakrara (6′) i Zajca (43′). U nastavku su pobjedu potvrdili Beljo (58′), Zajc (64′), Goda (69′) i Topić (90+5′), dok je Kučiš (89′) postavio konačnih 6:3. Utakmicu je nakon susreta komentirao trener Gorice Mario Carević.

“Preizražen rezultat. Došli smo na Dinamo koji je u najboljoj mogućoj formi, ali mislim da smo bili živi do trećeg gola. Kasnije kad im daš prostor, oni to iskoriste. Mogu biti ponosan na moje momke, zabili smo tri gola Dinamu, zabili smo i četvrti koji je bio minimalno zaleđe. Presudnik (op. a. šala na račun nove hrvatske riječi za VAR) opet nije bio na našoj strani”, rekao je Carević za MAXSport pa dodao:

“Dinamo je priča za sebe, ali kad gledam svoju ekipu, mogu biti ponosan. Kad zabiješ tri gola, a izgubiš 6:3, onda mi bude žal. Igrali smo dobar dio prvog poluvremena sve ono što smo pripremali. Puštali smo im bekove da razigravaju, nismo davali prostore njihovim veznjacima, držali smo kratke distance i kompenzirali probleme koje su nam stvarali. Ljute me prvi, treći i šesti gol, to su golovi kakvi se ne smiju primiti.”

Trener Gorice se na utakmicu osvrnuo na i na konferenciji za medije:

“Prije svega čestitke Dinamu, ponosan sam na svoju momčad, dali smo 3 gola Dinamu, skoro četiri. Ljuti me prvi i treći gol, tu moramo bolje reagirati da ne primamo golove na taj način. U drugom poluvremenu otvorio im se prostor, kaznili su to sjajnom kvalitetom, bili smo živi 60-ak minuta. Dobro smo stajali, eto, nismo prošli i čestitam Dinamu.”