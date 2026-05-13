Dinamo i Rijeka igrali su pet finala Kupa, evo kako su izgledali dosadašnji susreti!

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo i Rijeka od 18 sati na Opus Areni igraju finale SuperSport Kupa.

Ove su se dvije momčadi do sada pet puta susretale u finalu.

Prva međusobna utakmica odigrana je 1994. godine, kada je Dinamo nastupao pod imenom Croatia te Zagrepčani nakon dvije utakmice slavio ukupnim rezultatom 2:1. U prvoj utakmici slavili su 2:0, dok je Rijeka u uzvratu pobijedila 1:0, ali to nije bilo dovoljno za trofej.

Do sljedećeg su susreta prošla dva desetljeća, a Rijeka je 2014. godine ‘uzvratila udarac’ i u obje finalne utakmice slavila protiv Dinama te uzela Rabuzinovo sunce. Nakon toga Rijeka je još dva puta slavila u finalima igranima na jednu utakmicu.

Tri godine kasnije Rijeka je pobijedila Dinamo 3:1, a isti rezultat ponovila je i 2019. u Puli. U tom finalu za Rijeku su zabijali Antonio Čolak, Tibor Halilović i Zoran Kvržić, dok je jedini gol za Dinamo postigao Mislav Oršić.

Njihov posljednji susret u finalu odigran je 2024. godine. Prvi dvoboj na Maksimiru završio je bez pogodaka, 0:0, pa je pobjednik odlučen u uzvratu na Rujevici. Dinamo je ondje odigrao jednu od ključnih utakmica sezone i pobijedio 3:1. Strijelci za zagrebačku momčad bili su Petar Sučić, Martin Baturina i Marko Bulat, dok je jedini pogodak za Rijeku postigao Toni Fruk. Tom pobjedom Dinamo je osvojio Kup i sezonu završio s dvostrukom krunom.