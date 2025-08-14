Evo tko će suditi derbi Rijeke i Dinama, a tko dolazi na Poljud

Glavni sudac derbija bit će Patrik Kolarić (Čakovec), uz pomoćnike Bojana Zobenicu (Velika Gorica) i Ivana Janića (Ilok). Četvrti sudac je Duje Strukan (Split), dok će u VAR sobi biti Mario Zebec (Cestica) i Vedran Đurak (Sv. Ivan Zelina).

Kolo otvaraju Vukovar 1991 i Istra 1961 u petak od 18:45 u Vinkovcima. Glavni sudac je Ivan Vukančić (Benkovac), a VAR Ivan Matić (Osijek).

U subotnjoj prije derbija Rijek i Dinama u Maksimiru igraju Lokomotiva i Gorica od 18:15 sati. Glavni sudac je Antonio Melnjak (Rijeka), a VAR Ivan Bebek također iz Rijeke.

U nedjelju u Varaždinu istoimeni domaćin dočekuje Osijek od 18:45, glavni sudac je Igor Pajač (Sv. Ivan Zelina), a u VAR sobi Ivan Vučković i Ante Čuljak (Zagreb).

Kolo završava utakmica Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu od 21 sat. Glavni sudac bit će Mateo Erceg (Benkovac), prvi put na Poljudu nakon proljetnog derbija protiv Dinama, dok će u VAR sobi biti Tihomir Pejin (Donji Miholjac) i Luka Kurtović (Osijek).