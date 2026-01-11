Otkriveno zašto Belinho neće ostati u Dinamu

Kako pišu 24sata, razlozi odlaska su nezadovoljstvo ponuđenim ugovorom i načinom razvoja u Dinamu. Njegovi zastupnici smatraju da će mu igranje seniorskog nogometa u Kustošiji više koristiti nego nastupi za Dinamove kadete.

Belinho je u Hrvatsku stigao 2021. s ocem, prvo je igrao za Vinodol, a zatim prešao u Dinamo, gdje je brzo skrenuo pozornost nogometnom inteligencijom i tehnikom.

Prepoznao ga je Andy Bara, koji ga danas zastupa preko agencije Niagara, a razvoj će sada nastaviti u klubu u kojem Bara ima još nekoliko mladih talenata.