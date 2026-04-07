Evo kako Dinamo može do Lige prvaka iduće sezone! Pogledajte potencijalni put Plavih

Ako ne dođe do velikog preokreta u završnici SuperSport HNL-a, titulu će osvojiti Dinamo Zagreb, koji trenutačno ima 13 bodova prednosti i utakmicu više u odnosu na Hajduk Split.

Na početku sezone postojala je mogućnost da Dinamo izravno izbori plasman u Ligu prvaka, no ta opcija više ne postoji. Zagrebački klub tako će i ovog ljeta morati kroz kvalifikacije, a protivnika u drugom pretkolu saznat će na ždrijebu 17. lipnja. Prva utakmica igrat će se 22. ili 23. srpnja.

Dobra vijest za Dinamo je da će imati status nositelja kroz sva pretkola. Među potencijalnim suparnicima u drugom pretkolu su klubovi poput Kairat, Riga FC, KI Klaksvík, Pyunik i Flora Tallinn, ali i potencijalno neugodni protivnici poput Aarhus GF i Mjällby AIF.

Prolaskom u treće pretkolo Dinamo bi osigurao najmanje ligašku fazu UEFA Conference League, no ambicije su znatno veće. Prema platformi Football Meets Data, Dinamo ima 29,6 posto šanse za ulazak u Ligu prvaka. U tom slučaju, i uz pretpostavku da svi najjači klubovi izbore plasman, bio bi smješten u četvrtu jakosnu skupinu.

Ipak, prema novom formatu natjecanja, to ne nosi veliku težinu jer svaki klub igra po dvije utakmice protiv dva protivnika iz svake jakosne skupine. Jedina ograničenja su da se ne mogu susresti klubovi iz iste zemlje te da jedan klub može dobiti najviše dva protivnika iz iste države.