Evo kada se Bennacer i Bakrar priključuju Dinamu uoči nastavka sezone

Podijeli :

xloulidiphotox via Guliver

Dok se Dinamo priprema u Čatežu, Ismaël Bennacer i Mounsef Bakrar završili su nastup na Afričkom kupa nacija. Alžir je ispao u četvrtfinalu nakon poraza od Nigerije (0:2) u utakmici punoj tenzija i incidenata.

Bennacer je bio jedan od ključnih igrača sve dok se nije ozlijedio protiv DR Konga u osmini finala. Iako je postojala mala šansa da zaigra protiv Nigerije, nije se pojavio na posljednjem treningu i nije bio u zapisniku. Srećom po Dinamo, ozljeda nije teža i prema alžirskim izvorima pauzirat će oko deset dana.

VIDEO / Pogledajte tučnjavu s kraja utakmice na Afričkom kupu nacija VIDEO / Problemi s premijama nisu utjecali na Nigeriju: Lakoćom su srušili Alžir Dinamovog dvojca

Bakrar je jedinu ozbiljnu minutažu dobio protiv Ekvatorijalne Gvineje, ali nakon slabije partije više nije ulazio u igru.

Dinamo je njihov povratak dočekao s olakšanjem jer su obojica važni za proljetni dio sezone. Nakon emotivnog i iscrpljujućeg turnira dobit će nekoliko dana odmora, a plan je da predahnu barem do petka. Budući da se Dinamo u subotu vraća iz Čateža, Bennacer i Bakrar trebali bi suigrače dočekati u Zagrebu, prenosi Germanijak.

Bakrar bi tako trebao biti na raspolaganju već za dvoboj protiv FCSB-a u Europskoj ligi 22. siječnja, dok Bennacer, koji nemaju pravo nastupa protiv Rumunja, ali se oporavlja od lakše ozljede, cilja povratak za utakmicu protiv Osijeka 25. siječnja.